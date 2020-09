Stavebnictví letos klesne o tři procenta, odhadují ředitelé firem

"Stavebnictví trpí nedostatkem pracovní síly. Aktuální verze programů pracovní migrace na stavebnictví příliš nemyslely, což má za následek to, že na trhu chybí řada pracovníků těchto profesí. V extrémním případě by to mohlo ohrozit dodržení harmonogramu některých zakázek a projektů," uvedl předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural.

O něco optimističtější jsou ředitelé firem, které se specializují převážně na inženýrské stavitelství, tedy hlavně výstavbu dopravní infrastruktury. Pro letošek očekávají pokles o 1,8 procenta. Firmy, které se specializují na pozemní stavitelství, tedy výstavbu bytů, kanceláří, průmyslových hal a skladů, počítají s poklesem v průměru o 3,9 procenta.

Tržby stavebních firem letos podle průzkumu meziročně poklesnou o 0,2 procenta, v příštím roce ředitelé očekávají růst v průměru o jedno procento.

Stavební firmy mají aktuálně zakázky v průměru na deset měsíců dopředu. U 42 procent z nich je to meziročně méně. Zhruba pětině objem zakázek vzrosty, u zbytku stagnoval.

Za prvních sedm měsíců letošního roku stavebnictví v Česku meziročně kleslo o 5,7 procenta. Pozemní stavitelství se snížilo o 8,3 procenta, inženýrské stavitelství o 2,3 procenta vzrostlo.

Stavební produkce v červenci 2020 reálně meziročně klesla o 10,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 11,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 9,3 % bytů méně: https://t.co/o0O0PCy8B3#čsú #rychlainformace #stavebnictvi — ČSÚ (@statistickyurad) September 7, 2020

"Na začátku letošního roku 2020 stavební produkce rostla. Jejím tahounem bylo inženýrské stavitelství. Od dubna se ale v datech začaly projevovat důsledky epidemie a s ní spojeného nouzového stavu. Zpočátku šlo spíše o menší firmy, kde zaměstnanci čerpali nemocenskou, ošetřovné nebo neplacené volno," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová. Některé společnosti podle ní postihl odliv zahraničních pracovníků.

Ještě v březnu stavebnictví meziročně stagnovalo. V dubnu kleslo o 5,1 procenta. Například průmyslová výroba v tomto měsíci meziročně propadla více než o třetinu. Někteří analytici tehdy uváděli, že stavebnictví by mohlo být tahounem růstu HDP po odeznění koronavirové krize. V květnu, červnu a červenci však stavebnictví každý měsíc meziročně kleslo přibližně o desetinu. V červenci se snížilo o 10,4 procenta.