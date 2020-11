Stínová komise: Konec uhlí v ČR musí být co nejrychlejší, nejpozději v 2031

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí řekl ČTK, že uhelná komise by příští čtvrtek 26. listopadu mohla doporučit vládě scénář odklonu od uhlí v ČR. Zopakoval, že komise pracuje se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Podle zdrojů ČTK je stále nejpravděpodobnější stanovení konce využívání uhlí v Česku na rok 2038, podobně jako již učinilo Německo.

Podle zástupců stínové uhelné komise jsou ale všechny navrhované scénáře nedostatečné a konec spotřeby uhlí v Česku by měl přijít dříve. "Naše stanovisko je poměrně jednoznačné - čím dříve zastavíme spotřebu fosilních paliv, tím lépe - z pohledu změny klimatu," řekl dnes klimatolog a člen stínové uhelné komise Alexander Ač. Podotkl, že vnímá, že pro společnost to není reálné. "V zásadě se ale domníváme, že je možné během tohoto desetiletí vyloučit spotřebu uhlí úplně z energetického mixu," uvedl.

Tato přeměna musí podle dnešních řečníků jít ruku v ruce s rozvojem regionů. Členka komise Jitka Češková, která pochází z blízkosti elektrárny Chvaletice na Pardubicku, uvedla, že konec uhlí přináší na lokální úrovni mnoho příležitostí a má pozitivní dopad na zdravotní stav lidí. "Peníze na podporu uhelných regionů musí sloužit k rekvalifikaci lidí odcházejících z uhelného průmyslu a projektům vytvářejícím čistá pracovní místa. V zahraničí je běžný proces přechodu na obnovitelné zdroje energie tak, že se na něm podílí i lidé, kteří transformací mohou získat lepší uplatnění," řekla.

"Uhelná komise při rozhodování o termínu konce uhlí nepočítá s potenciálem obnovitelných zdrojů energie, který v Česku máme. Doporučujeme vládě zadat vypracování studie s ambicióznějšími cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030," doplnil Ač, který je výzkumným pracovníkem CzechGlobe, tj. Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Současnou situaci připodobnil k silnému kuřákovi, který se při návštěvě lékaře ptá, kolik cigaret může ještě vykouřit, aniž by dostal rakovinu. "My ještě tu rakovinu nemáme, ale máme už hodně nepříjemných příznaků - silný kašel, zúžené cévy. Ten doktor vám samozřejmě řekne, že je ideální, abyste přestali hned a už nikdy nekouřili. Ale samozřejmě může to být pro toho člověka šok," dodal Ač.

Dřívější odklon Česka od uhlí prosazují i ekologové. Hnutí Duha dnes upozornilo na aktuální studii konzultační společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF), která hovoří o tom, že pro ČR bude ekonomicky výhodné skončit s uhlím do roku 2030. "Uhelná komise by měla akceptovat politickou a ekonomickou realitu a hledat cesty k zajištění rychlého a sociálně citlivého útlumu uhlí v České republice. Tedy doporučit scénář 2033 a dále se zabývat i scénářem s koncem uhlí v roce 2030 nebo dříve," uvedlo hnutí.

Pavel Farkač, analytik energetické skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, ve svém nedávném komentáři napsal, že energetici uznávají, že uhelné elektrárny v ČR skončí do roku 2050, v praxi podle něj konec pravděpodobně nastane ještě dříve. "Považoval bych za nezodpovědné, abychom určili konec uhlí bez rozhodnutí, čím jej nahradíme a kde zaměstnáme propuštěné lidi. Zbrklý přístup nás může vehnat do situace, kdy na dobu uhelnou plynule naváže doba kamenná," dodal.

Stínová uhelná komise je neformální skupinou složenou z vědců, odborníků a občanů z dotčených regionů. S administrativním zázemím stínové uhelné komisi pomáhají zástupci organizací Limity jsme my, Fridays for Future ČR a Univerzity za klima. Závěrečné stanovisko této komise k útlumu energetického využívání uhlí v ČR lze najít na jejím webu.

Svaz průmyslu a dopravy již dříve uvedl, že doporučení uhelné komise pro vládu musí být postaveno na kvalitním analytickém materiálu, který bude projednán a schválen v jejích pracovních skupinách. Dodal, že rozhodnutí o bezuhelném roku není úkolem komise, ale politickým rozhodnutím.