Strategickým firmám státu loni výrazně klesl čistý zisk

Ze zprávy vyplývá, že firmy do rozpočtu loni odvedly na dividendách ze zisku zhruba 17 miliard korun. O rok dříve to bylo 13,4 miliardy korun. Nejvíce vyplatila společnost ČEZ, a to 12,8 miliardy korun.

Mezi strategické firmy patří vedle ČEZ například Letiště Praha, ČEPS, ČEPRO, MERO, České dráhy, Lesy ČR nebo Vojenský výzkumný ústav. Celkem jich je 36.

Zpráva přináší ucelený přehled firem, ve kterých má stát podíl včetně finančních ukazatelů, informací o personálním obsazení řídících orgánů nebo o zastoupení mužů a žen. Stát loni spravoval strategické společnosti prostřednictvím sedmi resortů, a to ministerstva financí (12), ministerstva vnitra (2), ministerstva průmyslu a obchodu (5), ministerstva dopravy (3), ministerstva obrany (5) a ministerstva zemědělství (9). Na řízení Českomoravské záruční a rozvojové banky se vedle ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí podílí také ministerstvo pro místní rozvoj. Z 36 firem je 16 akciových společností, 18 státních podniků, jeden národní podnik a jedna státní organizace.

Loni strategické státní firmy zaměstnávaly 87.633 lidí. Ve statutárních orgánech bylo 124 lidí a v dozorčích radách 236.

Ministerstvo financí uvedlo, že vláda dostane také pravidelnou informaci o plnění "zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. Jde o každoroční informaci s cílem kontrolovat odměňování konkrétních pozic.

Zásady se vztahují na pozice ve firmách, kde je stát zastoupen osobou z pozice akcionáře či zakladatele nebo zřizovatele a celkový roční příjem vedoucích zaměstnanců na konkrétních pozicích by mohl přesáhnout 2,5 milionu korun. Ministerstva podle zprávy o odměňování identifikovala 283 takových pozic. Ministerstvo financí zároveň uvedlo, že podle dostupných informací je odměňování v souladu s hlavními principy materiálu.