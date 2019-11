"Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun. Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou firmu, a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně 21,4 miliardy Kč," prohlásil prezident unie Jiří Horecký.

Daňové zvýhodnění paušálu by podle dřívějšího vyjádření ministryně Schillerové mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů sehrají podle studie dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi, kteří dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky. Jejich zapojení do systémů může znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 miliardy Kč.

"Je iluzorní se domnívat, že zaměstnavatelé tento benefit nebudou využívat. Naopak, lze předpokládat jeho masívní zavedení, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá totiž firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů," upozornil Jiří Köhler z Grant Thornton.

Druhým klíčovým efektem bude odliv od současné formy podpory stravování a přechod na stravovací paušál ze strany zaměstnavatelů, kteří již dnes podporují stravování jinou formou (stravenky, jídelní stravování), a tím i navýšení efektivního příspěvku na stravování. "Tento dopad může nabíhat pomaleji. Nicméně ve výsledku přinese pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy Kč," dodal Köhler.

Částka 21,4 miliardy představuje přes polovinu letošního rozpočtového schodku. "Stačila by například k navýšení učitelských platů v regionálním školství o více než 9500 korun měsíčně. Za tuto sumu bychom mohli například zcela vyřešit nedostatečnou dostupnost sociálních služeb nebo o více než polovinu navýšit výdaje na výzkum a inovace," podotkl výkonný ředitel Unie Vít Jásek.

MF připravuje novelu zákona o daních z příjmů, podle které by zaměstnanec dostával peníze na stravu přímo. Na podporu stravování tak dosáhne podle MF i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion lidí, kteří dosud stravenky nedostávají.

Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje 62 svazů s více jak 19.000 organizacemi a jejich více než 750.000 zaměstnanci. Grant Thornton poskytuje komplexní služby v manažerském poradenství, transakcích, auditu, účetnictví a daňového poradenství. Působí ve 135 zemích světa včetně ČR.