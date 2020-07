Švagr: Část zakázek na ochranné pomůcky do SSHR je před podpisem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První část zakázek na dodání ochranných zdravotnických pomůcek do státních rezerv je před podpisem mezi Správou státních hmotných rezerv (SSHR) a firmami, které uspěly v tendrech. Konkrétně jde o dodání 2800 filtrů do respirátorů FFP3, zhruba 356.000 návleků na obuv, 200.000 výtěrových setů a část dodávky vyšetřovacích rukavic - asi 2,4 milionu kusů. ČTK to řekl předseda SSHR Pavel Švagr.