Svatební salony skomírají. Ruší se i taneční, nad plesovou sezonou visí otazníky

Pro svatební salon Star bylo už uzavření v březnu a dubnu problematické. V té době si totiž nevěsty nejvíce vybírají šaty na léto. "Za léto jsme ztráty rozhodně nedohnali. Sezonu vybírání jsme totiž prošvihli," uvedla majitelka obchodu Alena Kalavská. Připouští, že pokud opatření potrvají déle, může to být pro obchod likvidační.

Podobné obavy má i majitelka svatebního salonu Caxa Blanka Kaksová. Všechny klientky své objednávky buď zrušily nebo přesunuly. Když teď někdo osloví salon s objednávkou, musejí ho odmítnout.

"Mám dva velké salony s dvacetiletou historií, takže se naštěstí o existenci obchodu jako takového nemusím bát, ale jestli bude dost peněz na nájmy a zaměstnance, to se uvidí," řekla ČTK Kaksová. Je prý schopná obchod financovat z rezerv půl roku, pak už by byl problém.

Ve svatebním salonu Bella aktuálně žádné objednávky na půjčení šatů ani nemají. Ještě den předtím, než vystoupila v platnost poslední opatření, měli otevřeno do 21:00 večer a snažili se vyhovět co nejvíce zákaznicím.

"Volala mi jedna klientka, že by si ráda půjčila šaty, protože má v prosinci svatbu. Bohužel to teď není možné, takže si bude muset počkat, až otevřeme. Bude je mít těsně před svatbou, ale to zvládneme," řekla majitelka obchodu Klára Motyčková.

V dalším osloveném svatebním salonu také objednávají až na prosinec, propustili všechny brigádníky a nájem platí z rezerv. "Nedávno jsme se přestěhovali do centra a máme problém to vůbec utáhnout. Chybí nám taneční, které by nám aspoň trochu pomohly. Bojím se, že to bude pro salon likvidační," doplnila majitelka obchodu, která si nepřála uvést jméno. Dodala, že v posledních dvou týdnech měli v salonu objednané jen dvoje šaty. Na vyzkoušení je buď dovezli ke klientce domů nebo vydali v salonu.