Svaz obchodu reaguje na model uvolňování, riziko nákazy se dle něj zvýší

Omezení odmítá také Asociace nákupních center. Nenapravitelné škody hrozí, pokud se centra neotevřou do konce listopadu, uvedl předseda českého výboru asociace Jan Kubíček.

Svaz obchodu podle Prouzy vládu opakovaně upozornil, že 15 metrů čtverečních je odborně nijak nezdůvodněný limit a způsobí koncentraci lidí před prodejnami. Navíc zvýší mobilitu zákazníků, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat nejkratší řadu. Podle Prouzy je naopak potřeba prodloužit dobu prodeje, jak to udělali v jiných zemích a soustředit se na hygienickou ochranu zákazníků a zaměstnanců.

"Vláda od začátku mluví o nutnosti zamezit shlukování lidí a snížit jejich mobilitu. Co ale udělá člověk, který přijde a uvidí desítky metrů dlouhou frontu před prodejnou? Půjde hledat jinou. To ať pak vláda pustí do ochozů fotbalových stadionů fanoušky. Efekt bude stejný," řekl Prouza.

Prouza dále poukázal na to, že dnes představený model uvolňování byl projednán pouze Radou vlády pro zdravotní rizika a nikoliv vládou. Premiér a ministři podle něj odmítají nést odpovědnost za změny, které prosazují.

"Asociace nákupních center nevidí smysl v limitování počtu zákazníků na plochu 15 metrů čtverečních. Bez ohledu na vysoké náklady bude příčinou zbytečný stres nakupujících a jejich nesmyslná kumulace mimo plochu, kde jsme schopni zajistit bezpečné prostředí," uvedl Kubíček. V případě nezbytnosti by podle něj byl vhodnější limit deset metrů čtverečních, který funguje v Německu.

Nákupní centra nejsou podle dostupných dat zdrojem nákazy. Lidé změnily své zvyky, míjejí se a chovají se anonymně. Nakupování tak není generátorem sociálních kontaktů, řekl dále Kubíček.

Nákupní centra by se podle Kubíčka měla otevřít raději dříve, aby se vánoční nákupy rozmělnily. Pokud se neotevřou do konce listopadu, mnohým obchodním hrozí krach, který bude spojen s propouštěním řádově tisíců zaměstnanců.

Asociace nákupních center zároveň nesouhlasí s diskriminací obchodů a restaurací v nákupních centrech a mimo ně. Podle modelu uvolňování totiž v obchodních centrech bude ve druhém stupni rizika omezena otevírací doba stravovacích zón a dětských koutků do 22:00. Ve třetím stupni bude v jídelnách možný prodej jen přes výdejní okna, dětské koutky budou muset být uzavřeny.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes řekl, že vzhledem k uvolňování nařízení v jednom termínu bylo nutné zvolit přísnější opatření pro všechny. Omezení počtu zákazníků na metry čtvereční bylo podle něj nejvíce diskutované.