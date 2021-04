Svaz obchodu vítá rozhodnutí vlády otevřít prodejny s dětskými oděvy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vítá dnešní rozhodnutí vlády otevřít od pondělí 12. dubna prodejny s dětským oblečením a papírnictví. Nedávalo by smysl otevřít školy a neumožnit, aby se na to děti připravily. Na dotaz ČTK to dnes uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.