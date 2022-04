Svaz průmyslu: Stát musí více podporovat export do zemí mimo EU

O podnikatelských návštěvách svaz průběžně jedná s ministry. Za exportně zajímavé oblasti považuje především jihovýchodní Asii, Jižní a Severní Ameriku nebo Afriku. SP to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Rozprostřít export do zemí mimo EU je podle SP důležité pro dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu ČR. SP loni uspořádal pět podnikatelských misí, letos chce tento počet překonat. Na začátku roku odletěl se zástupci firem do Spojených arabských emirátů, v květnu exportéři se svazem a ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL) navštíví Egypt a Izrael. Na červen je naplánovaná mise do USA s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

SP by chtěl s vývozci vyrazit dále například do Jihoafrické republiky, Angoly a Ghany. Další cesta by podle ředitele Sekce mezinárodních vztahů SP Lukáše Martina měla vést do Chile spolu s Paraguayí, Uruguayí či Brazílií. "Také bychom rádi realizovali odloženou podnikatelskou misi do Vietnamu v rámci státní návštěvy premiéra ČR," řekl Martin.

Jedním z hlavních problémů české ekonomiky je podle SP subdodavatelský charakter české výroby. Viceprezident svazu Radek Špicar je přesvědčen o tom, že tuzemské firmy by měly do celého světa vyvážet finální produkty a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou. Nebude tak vznikat závislost na jediném teritoriu.

"Do specifické situace se pak dostávají české firmy, které v minulosti obchodovaly s Ruskem, Běloruskem či Ukrajinou. Do vybudování obchodních vztahů na tamějších trzích investovaly čas a peníze. Český stát by se měl nyní těmto firmám snažit pomoci s nalézáním alternativních trhů, ať již mezi ostatními zeměmi postsovětského prostoru, nebo v dalších regionech," uvedl. Krizové poradenství pro podniky vyvážející na tyto trhy poskytuje státní agentura CzechTrade.

Českým firmám se podle Špicara daří například ve Spojených státech, Číně, Turecku, Japonsku, Mexiku či Izraeli.

SP pořádá podnikatelské návštěvy od roku 1993, výrazně do nich zasáhla pandemie koronaviru, která je na rok a půl pozastavila. SP dosud uskutečnil kolem 200 misí do více než stovky zemí světa, pomohl navázat obchodní kontakty v zahraničí zhruba 4700 firmám.

České firmy loni vyvezly podle dat Českého statistického úřadu zboží za 3,9 bilionu korun, předloni export činil 3,5 bilionu korun. Největším vývozním partnerem ČR bylo loni Německo, druhé místo patřilo Slovensku, třetí Polsku, vyplývá z údajů ministerstva průmyslu a obchodu.