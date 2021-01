Tabulka PES by měla obsahovat i informace o kompenzacích, žádá Prouza

Vláda by se podle Prouzy měla z podzimu a nepředvídatelného vývoje epidemie poučit a do tabulky PES zahrnout i pomoc státu. "Pokud se otevře na 50 procent, o kolik se škrtnou kompenzační programy, co se zruší úplně, co třeba zůstane na polovině," řekl Prouza. Doplnil, že je to je podle něj jistota, která výrazně podnikatelům pomůže a například v březnu se nebude muset složitě vymýšlet, co dál.

Plánování tabulky PES zároveň s tím, jak budou kompenzace vypadat, zajistí podle Stárka podnikatelům jistotu, kterou nutně potřebují. Oživení u podniků s většinou lokální klientely by mohlo být poměrně rychlé, štamgasti se podle něj na návštěvu restaurací už těší. Delší restart se očekává u zařízení závislých na turistech. Cestovní ruch by se měl na úroveň roku 2019 dostat v roce 2023, řekl dále.

Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit. Tabulka PES se v současné době reviduje. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by nová pravidla mohla platit po 22. lednu.