Telefonní budky příští rok skončí, stát už je nebude dotovat

Vyplývá to z monitorovací zprávy ČTÚ. "V případě neuložení povinnosti neplánujeme tyto telefonní budky nadále provozovat. Kromě snižujícího se počtu hovorů jsou dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Výnosy z volání by tak ani zdaleka nepokryly náklady na údržbu a provoz. Proto budeme raději investovat do rozvoje služeb, které lidé skutečně využijí," řekla ČTK mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Už na konci minulého roku operátor O2 zrušil 2750 telefonních automatů, které provozoval komerčně mimo univerzální službu, tedy bez dotace státu. Přístroje i budky dodavatelská společnost postupně demontovala a zajistila jejich ekologickou likvidaci. Letos O2 provozuje budky už jen v obcích do 200 obyvatel. Jeden automat stát dotuje zhruba 9000 korunami ročně.

Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30.000 budek. Od té doby se jejich počet kvůli klesajícímu využití v souvislosti s nástupem mobilních technologií snižuje.