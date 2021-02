Testy nových vlaků ČD ve Velimi jsou téměř u konce, na koleje vyjedou už za pár měsíců

„Tyto vlaky disponují nejmodernějšími prvky na současném evropském trhu. V rámci projektu byla například poprvé ve střední Evropě využita technologie výroby oken, která umožní snazší průchod signálu mobilních telefonů do soupravy se zachováním tepelně-izolačních vlastností skel. Odstraníme tak občasné problémy při telefonování u klasických vozů. Není to ale jediná výjimečnost. Ve vozech první třídy budou mít českou premiéru také bezdrátové nabíječky mobilních telefonů. Soupravy nasadíme na lince Západní expres z Prahy do Plzně a Chebu a také na Krušnohorech z Prahy přes Ústí nad Labem, Teplice a Most do Karlových Varů a Chebu. Kvalitní vozy, které tu jezdí dnes, využijeme na jiných linkách,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik.

Celý koncept spojuje přednosti vysokorychlostních vlaků, jako jsou například pevná mezivozová spojení, která umožňují bezbariérový průchod celým vlakem a brání pronikání hluku a prachu z vnějšího prostředí, a klasických osobních vagónů. Díky tomu je možné takové soupravy ve špičkách operativně posilovat a nabídnout cestujícím více míst k sezení.

„Nové vozy umožní pohodlnější cestování i pro osoby na vozíku, nevidomé nebo neslyšící. Rodiny s dětmi mohou využít dětské kino či přebalovací pult. Nezapomínáme ani na cyklisty, kteří zde najdou oddíl pro přepravu jízdních kol. Soupravy dále nabídnou klimatizaci, Wi-Fi připojení, klasické zásuvky a USB porty pro dobíjení cestovní elektroniky. Samozřejmostí jsou sklopné stolky či polohovatelná sedadla, která vedle možnosti pracovat během cesty nabízejí příjemný komfort,“ říká náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Jiří Ješeta.

Vozy s nejvyšší možnou provozní rychlostí 200 km/h budou postupně schváleny pro provoz v České republice i okolních evropských státech, jako je Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Po skončení potřebných typových zkoušek na okruhu ve Velimi se tak vozidla v souladu se smlouvou ještě přesunou na závěrečné testy do Maďarska, kde budou probíhat zkoušky kompatibility s infrastrukturou a zkoušky elektromagnetické kompatibility se závěrečným schválením právě pro maďarskou infrastrukturu.



To kvůli možnosti potenciálního využití i pro mezinárodní linky. Časový předpoklad těchto zkoušek je březen až duben letošního roku.

„V současné chvíli dokončujeme s naším partnerem, společností Škoda Transportation, poslední potřebné zkoušky, než budou vozy převezeny na závěrečné testy do Maďarska.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika a doplňuje: „Jejich nasazení do provozu skvěle naváže na Evropský rok železnice, který má za cíl podpořit přesun dopravy ze silnic na železnici a byl vyhlášen právě pro rok 2021. Nové vozy nabízející cestujícím vysoký komfort a vybavení typické pro evropské rychlovlaky jsou jedním z kroků, jak tohoto cíle dosáhnout.“