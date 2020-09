Těžební firma dodá tantal tchajwanskému investorovi, kontraktu pomohla Vystrčilova mise

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Společnost Overax Technologies se na Tchaj-wanu domluvila na dodávkách tantalu pro jednoho z největších výrobců pasivních tantalových součástek. Ročně mu prodá tento kov až za 350 milionů korun. ČTK to řekl ředitel společnosti Richard Ficek. Desetiletou smlouvu by s firmou, která patří jednomu z nejbohatších Tchajwanců, chtěl uzavřít v nejbližší době. Jméno partnera do té doby nechce uvádět.