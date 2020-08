Trh práce v ČR nemá to nejhorší za sebou. Nezaměstnanost výrazně stoupne na podzim, tvrdí analytici

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výraznější nárůst nezaměstnanosti by měl podle ČTK oslovených ekonomů nastat v podzimních měsících, a to až k sedmi procentům. Prozatím je nárůst počtu nezaměstnaných zpomalován mimo jiné dočasnými vládními podpůrnými programy. Dosavadní vývoj tak neznamená, že by trh práce měl po pandemii koronaviru to nejhorší za sebou, upozornili.