Tři čtvrtiny zaměstnanců v ČR chtějí peníze místo stravenek, ukázal průzkum

Aktualizováno 19:32 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří dnes dostávají stravenky, by raději přešly na peněžní stravenkový paušál. Většina z nich by přitom své stravovací návyky nezměnila. Čtyři pětiny restaurací by zase přivítaly, kdyby u nich méně lidí platilo stravenkami.