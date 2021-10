Tripartita chce automobilkám v čipové krizi dát peníze určené na covidový program

"Většina účastníků tripartity podpořila návrh varianty, že podpoříme automobilový průmysl plus navazující segmenty," uvedl premiér.

Z programu Antivirus se proplácely výdělky v zavřených provozech i náhrady mezd lidem v karanténě či firmám s výpadkem poptávky, surovin a personálu kvůli covidu. Peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, jedná se o prodloužení podpory do konce června příštího roku. Zatím by podniky mohly pobírat příspěvky za říjen a listopad.

Antivirus je nyní pro všechny firmy. Babiš řekl, že dopisem požádá eurokomisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou o schůzku, aby s ní projednal úpravu pravidel Antiviru a jeho nastavení pro automobilový průmysl. Sejít by se s ní chtěl ve čtvrtek.

Pokud by podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly změny komise neodsouhlasila, měla by vláda Antivirus přesto spustit plošně. Prezident zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že automobilový průmysl obstarává devět procent hrubého domácího produktu a zhruba čtvrtinu produkce průmyslu i českého exportu. "Jsem optimista, že nebude problém s Evropskou komisí. Jestliže někdo v Bruselu uvažuje o prodloužení podpory do 30. června, proč by komplikoval a nesouhlasil s nasazením v České republice," uvedl Hanák. Pomoc s úhradou části mzdových nákladů pro zaměstnance, pro které firmy nemají dočasně práci, by podle něj měly získat podniky na základě jasně vymezeného ekonomického kritéria, a to výčtem příslušných oborů, případně dalšími ekonomickými ukazateli.

Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by příspěvky mohli pobírat výrobci motorových vozidel, přívěsů a návěsů s klasifikací CZ NACE 29. Získat by je mohly i podniky, které těmto producentům dodávají a mají kvůli výpadkům poptávky potíže. Ministerstvo práce spočítalo výdaje na měsíc asi na 440 milionů až 1,7 miliardy korun podle počtu podpořených firem a podle rozsahu omezení jejich výroby.

Česko má od července i nový zákonný kurzarbeit. Podle ministerstva práce tento nástroj ale zatím není možné využít, čeká na schválení Evropskou komisí.

Podle Sdružení automobilového průmyslu automobilky letos kvůli nedostatku čipů nevyrobí až 250.000 osobních aut, což bude znamenat výpadek tržeb okolo 200 miliard korun. Kvůli koronavirové epidemii se snížila výroba u producentů čipů ve Vietnamu, Malajsii, Číně, Tchaj-wanu ale i USA. Výrobci se navíc začali víc orientovat na lukrativnější polovodiče, než na ty pro automobily, které tvoří devět procent produkce.

"Vnímáme širší politickou podporu pro dočasné zavedení programu Antivirus a pevně věříme, že se po vyjasnění všech parametrů podaří na příštím jednání v pondělí 25. října program Antivirus reaktivovat. Jsme přesvědčeni, že stejně jako je tomu v řadě další evropských zemích, je i v zájmu českého státu podpořit domácí firmy, které tak v momentě narovnání dodavatelských řetězců budou připraveny začít opět naplno vyrábět," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Podle ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy není program Antivirus správné řešení, protože jde jen o to, že lidé kteří pracují a platí daně, hradí dovolenou některým spoluobčanům. "To, že nejsou čipy, je zhmotněním běžného byznysového rizika. Není to žádná pandemie či jiný zásah vyšší moci. Malého živnostníka také nikdo nezachrání, když dojede na riziko podnikání," podotkl.