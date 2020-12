Tvrdý brexit může z Česka udělat sedmou nejpostiženější zemi EU

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová dnes oznámila, že jednání o podobě obchodních vztahů mezi EU a Británií skončila bez úspěchu. Spolu s britským premiérem Borisem Johnsonem přitom stanovila dnešek jako nejzazší termín pro dosažení dohody. Jednání budou ale budou podle obou politiků pokračovat.

As things stand we are still very far apart on key issues. There’s still a deal to be done, but the most likely thing is that we've got to be ready for Australia terms on 1st January.



