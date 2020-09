Útlum těžby uhlí v OKD by měl začít v březnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Útlum těžby na dolech OKD na Karvinsku by měl v souladu s návrhem vlády začít od 1. března příštího roku. Výjimkou bude důl ČSM. Vzniknout má rovněž analýza, která by měla řešit dopad útlumu těžby uhlí na region. Zpracována bude ve spolupráci Moravskoslezského kraje, ministerstev a OKD. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.