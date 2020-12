Uzavření hranic s Británií komplikuje dopravu zásilek, firmy zastavují či omezují doručování

Počet zemí, které omezují dopravní spojení s Británií kvůli rychle se šířící mutaci koronaviru, stoupá. Některé státy nepustí přes hranice cizince z Británie, další oznámily dočasný zákaz příletů.

Letadla z Británie odmítá například Kanada, Polsko, Dánsko nebo Norsko. O víkendu oznámily obdobná opatření Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Irsko, Bulharsko či Turecko. A od pondělí nesmějí letouny z Británie přistávat ani v Česku.

To se podle provozovatelů logistických a poštovních služeb dotkne i zásilek proudících mezi Českou republikou a Británií. Řada lidí se přitom snaží využít poslední týdny k odeslání či přijetí pošty a balíků dříve, než skončí takzvané přechodné období.

Od nového roku totiž budou kvůli brexitu zákazníci muset u listovních a balíkových zásilek obsahujících zboží vyplňovat celní data. Ty by měli mít správně vyplněné už v prosinci, neboť hrozí, že pokud dojde k prodlení, budou zásilky doručovány až v lednu příštího roku, kdy už bez cla nemusí přijít.

Jak přitom ukazují události posledních dní, s prodlením při doručování zákazníci vzhledem k omezování přeshraniční dopravy s Británií budou muset počítat. Vyplývá to z vyjádření jednotlivých doručovatelů.

"Co se týká zpoždění zásilek z a do Velké Británie, v současné době k němu docházet muže, a to vzhledem k omezeným přepravním kapacitám," vysvětlil pro EuroZprávy.cz tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

"Nová opatření se doručování zásilek dotknou výrazně," přiznává také marketingový ředitel PPL Milan Loidl. "Vzhledem k poslednímu vývoji situaci ohledně covid-19 je pozastaveno přebírání zásilek do Velké Británie a Irska. Zásilky, které byly převzaty do přepravy budou vráceny odesílateli," dodal pro EuroZprávy.cz.

Na možná omezení při doručování upozorňuje na svém webu i firma GLS. "Z důvodu tzv. “lockdown” se mohou vyskytovat potíže s doručováním," uvádí s tím, že potíže se očekávají zejména u Eurotunelu.

Na obdobné problémy upozorňuje i obchodní ředitel DHL Express Jakub Tomšovský. "Kvůli obavám ze šíření nejnovějšího typu koronaviru a pozastavení cestování mezi Spojeným královstvím a některými zeměmi EU, vč. Francie a uzavřením trajektů, dopravy v Eurotunelu, byl s okamžitou platností až do dalšího oznámení, zastaven servis pozemní přepravy zásilek do a z Velké Británie," uvedl pro EuroZprávy.cz.

Dodal, že u mezinárodních zásilek, které jsou přepravovány letecky, probíhá v tuto chvíli standardní doručení jako u ostatních destinací. Pozemní zásilky jsou ale do odvolání zastaveny.