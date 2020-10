Uzavřeným firmám stát proplatí celé mzdy s odvody, podnikatelé mohou žádat o dotaci na nájem

"Okamžitě, to znamená již v závislosti na následujících hodinách a dnech, kdy budou provozovny uzavřeny, mohou kompenzovat všechny firmy sto procent svých osobních nákladů, čili sto procent mzdy plus odvody," uvedl Havlíček.

Z programu Antivirus se vyplácí dva druhy příspěvků. Pro provozy, které musely zavřít, je příspěvek A. Vláda minulý týden rozhodla o tom, že stát proplatí celé mzdy i s odvody do 50.000 korun. Tuto podporu bude zatím poskytovat do konce roku.

Firmy, které budou muset kvůli výpadku dodávek z uzavřených provozů či poklesu poptávky omezit svou výrobu a služby, mohou získat z programu Antivirus příspěvek B. Ten dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29.000 korun superhrubé mzdy. Poskytovat se má zatím do konce října.

Podle Havlíčka bude vláda o tomto druhu podpory v pondělí jednat. "Ihned po vládě představíme na základě diskuse se všemi podnikatelskými svazy, odbory a všemi sociálními partnery, jaká bude finální podoba Antiviru B," řekl vicepremiér.

Odbory a zaměstnavatelé už dřív opakovaně žádali, aby oba příspěvky z Antiviru stát poskytoval aspoň do konce roku. Kabinet původně plánoval, že by od listopadu mohlo Česko zavést dlouhodobý kurzarbeit, který by na dočasný program navázal. Vláda se ale na kurzarbeitových pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s úpravou kurzarbeitu projednává teď Sněmovna. Sociální výbor by o zákonu měl jednat 5. listopadu. Odboroví předáci i podnikatelé věří, že poslanci normu výrazně upraví. Už dřív to připustila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Žádosti o příspěvky z programu Antivirus mohou firmy podávat jen elektronicky. Odkaz na formulář je na webu ministerstva práce. Po odeslání se z údajů rovnou generuje dohoda o poskytnutí peněz od státu. Řada zaměstnavatelů ji už má. Podnik úřadu práce musí po skončení měsíce dodat vyúčtování poté, co v řádném termínu vyplatí všechny mzdy či náhrady a uhradí odvody. Úředníci pak dají příkaz k odeslání kompenzace.

Podnikatelé z uzavřených nebo výrazně omezených oborů mohou od dnešních 09:00 žádat o dotaci na komerční nájem. Stát jim přispěje za červenec, srpen a září 50 procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pokračování programu COVID nájemné připravilo, bude žádosti přijímat on-line přes informační systém až do 21. ledna. Vyčleněno je 1,2 miliardy korun.

O příspěvek na nájem mohou žádat všichni podnikatelé, kterým vláda v souvislosti se zamezením šíření koronaviru dříve nebo s platností od čtvrtka zavřela, nebo výrazně omezila provoz. Kompenzaci budou moci získat už v následujících dnech. Na dnešní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Původně byly do pokračování programu zahrnuty stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy. Nárok na podporu mají dále komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště či tělocvičny. Program je otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness. Žádat mohou i zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřená na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

Zavřené budou muset od čtvrtka být maloobchodní prodejny s výjimkou potravin, drogérií, lékáren, optik, květinářství a dalších vybraných provozů. Podle Havlíčka 50 procent maloobchodů zůstane otevřených. Provoz však budou muset přerušit také služby, opět s výjimkami jako jsou pohřební služby, servisy či odtahy vozidel. Ubytovací služby nebudou moci fungovat pro rekreační účely, hosty na služebních cestách, budou moci obsloužit.

Oproti jarní verzi programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální suma, o kterou bude možné žádat, činí deset milionů korun. Podpora z první a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jedná se o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800.000 eur (asi 21 milionů Kč). Do dočasného rámce spadají programu COVID ubytování či COVID lázně.

Podnikatelé zasaženi v souvislosti s první vlnou pandemie mohli od 26. června do 30. září žádat o příspěvek na komerční nájem za duben, květen a červen. MPO v první výzvě přijalo 18.720 žádostí za 2,6 miliardy korun. Na program bylo připraveno pět miliard korun.

Restaurace, bary a kluby jsou zavřené už týden. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už 9. října. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od 12. října. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.