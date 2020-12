V centru Prahy lidé chodili s kávou, ohromný zájem byl o svařák v lahvích

Vláda ve čtvrtek vydala nové usnesení o prodeji nápojů. Zakázala prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci mimo její vnitřní prostory. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že cílem nařízení je, aby lidé nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem. Opatření se podle něj nevztahuje na prodej přes okénko do auta. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) večer Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl, že koupit si nápoj s sebou a odnést si ho domů nebo do kanceláře je možné, po zakoupení se ale nesmí okamžitě konzumovat.

Nařízení o kávě, kterou si smíte u okýnka koupit, ale nesmíte si ji vypít, trumfne i ty nejpotrhlejší skeče. Bohužel překrývá mnohem zásadnější téma: Jak to, že uprostřed prosince nemá vláda ještě hotovou strategii očkování? Hlavně že pan premiér v září řešil zahrádkářský zákon. — Martin Kupka (@makupka) December 11, 2020

Kavárny v centru Prahy nápoje do kelímků podle zpravodajky ČTK připravují, zákazníky neupozorňují, že si je smějí vypít jen v autě, kanceláři nebo doma. Fronta se odpoledne tvořila na Staroměstském náměstí u prodeje svařeného vína v malých lahvích. Lidé se s nimi nadšeně fotografovali a poklidně oblíbený vánoční nápoj popíjeli při procházení Prahou.

Majitelé pražského SmetanaQ Café & Bistro Petra a Jozef Onderkovi považují zákaz prodeje nápojů s sebou za absurdní. "Pro zachování zdraví je nutný pohyb na čerstvém vzduchu, aspoň trocha slunce, a v tomto zimním období se potřebujeme venku zahřát - třeba hrnkem dobré kávy, která nás zároveň pozitivně naladí. Káva pouze do auta podle našeho názoru opět jen zvýhodňuje určité nadnárodní řetězce. A nápad donést si studenou kávu po delší době domů snad nemá smysl ani komentovat," uvedli. Zároveň upozornili, že pokud by vláda rozhodla o opětovném zavření restaurací a byl by možný jen prodej přes okénka, právě pro SmetanaQ by zůstala káva hlavní položkou, jídlo je v prodejích až na druhém místě, dodali.

Podle Petra Ogurčáka z pražského bistra Etapa lidé, kteří si berou kávu s sebou, si ji téměř vždy odnášejí do auta, kanceláře nebo domů. Pokud si chtějí vypít kávu hned, posadí se v podniku, řekl.

Řetězec Tchibo podle své mluvčí Evy Kotýnkové dění sleduje a čeká na vyjasnění situace.

Síť Bageterie Boulevard podle svého provozního ředitele Jiřího Štěpánka v případě zákazu prodeje nápojů s sebou velké změny nezavedla. Ledový čaj či fresh standardně nabízí i v uzavíratelných lahvích. Horké nápoje v kelímcích nyní automaticky zakrývá víčkem a opatřuje termoregulačním držákem, aby byly připravené na odnos s sebou. Nařízení vnímá přinejmenším jako nedomyšlené a v některých případech kontraproduktivní. "Nedávno jsme například zavedli sezonní novinku v podobě horkého vitamínového nápoje k podpoře imunity. S tímto nařízením ovšem pozbývá smyslu. Toto omezení prohloubí už tak významné ztráty kaváren a restaurací, protože nikdo si nechce kupovat domů horký nápoj, který mu po cestě zchladne," sdělil ČTK.

Vláda vůči gastronomickému odvětví jedná podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která dodává do gastropodniků technologie a pokladní systémy, neférově. Restaurace a další podniky se podle něj ze všech sil snaží inovovat, upravovat nabídku a oslovovat zákazníky. "Vláda je místo podpory sráží k zemi," řekl. Pro kavárny byl v posledních měsících prodej kávy s sebou z okénka jedinou možností obživy a nyní ztratí i tento příjem, uvedl.