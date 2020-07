V červnu vyhlášeno 1529 osobních bankrotů

"Přestože počet osobních bankrotů i podaných návrhů vzrostl už druhý měsíc v řadě, stále ještě byl přibližně o pětinu nižší, než bylo běžné před vyhlášení nouzového stavu. Očekáváme, že ve druhé polovině roku se jejich počet bude i nadále zvyšovat," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (260 bankrotů), dále v Ústeckém kraji (194 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (153). Naopak nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno na Vysočině (53), v Pardubickém kraji (56) a v Karlovarském kraji (57).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.