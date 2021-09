V Česku by se v roce 2027 mohlo prodat až 80 tisíc elektrických aut

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku by se v roce 2027 mohlo prodat až 80.000 elektrických vozů, tedy elektromobilů nebo plug-in hybridů, což by odpovídalo asi třetině trhu. Loni se prodalo přes 5200 aut do zásuvky. Převládat by měly plug-in hybridy s podílem až 75 procent. Většinu nákupů uskuteční firemní zákazníci. Vyplývá to z odhadu poradenské firmy EY.