V Česku roste zájem o dovolenou na jachtě, většina už jich je zamluvená

"Všechny jachty na Lipnu máme již do konce sezony rezervované, stejně tak jachty na Orlíku, Slapech, to samé platí i pro Baťův kanál," uvedl Pribiš. Ze zahraničních destinací se Češi nejčastěji na loď chystají do Chorvatska, kam mohou podle Pribiše bez problémů dojet autem. "Chorvati v současnosti rychle reagují na změny a snaží se zabezpečit snadnou dostupnost pro jejich hlavní destinace především v okolí Splitu a Zadaru," doplnil.

Na dovolené na jachtě lidé podle Pribiše oceňují především soukromí, ale také přijatelnou cenu. Za pronájem jachty v Chorvatsku v případě osmičlenné skupiny podle něj jeden člověk za noc zaplatí 500 korun. "Na Lipně či Orlíku je plachetnice k mání za zhruba 300 korun na osobu a den. Plně elektrický houseboat v Hluboké nad Vltavou vyjde na 2600 korun," uvedl.

V přímořských destinacích letos podle Pribiše ceny klesly zhruba o pětinu, zákazníkům jsou navíc nabízeny zdarma služby, které byly dříve zpoplatněné. Jde třeba o parkování v marině nebo wifi připojení. "Naopak vnitrozemské destinace, ale také Německo či Holandsko, jsou plně rezervované do konce sezony a ceny jdou nahoru. Majitelé hlásí nejsilnější sezonu za poslední roky. Díky současné poptávce je možné očekávat, že to přitáhne další, nové investice do segmentu domácího turismu," řekl Pribiš.

Češi podle Pribiše na jachtu vyrážejí do zahraničí většinou na týden. V tuzemsku si loď rezervují často jen na víkend, ale na Boataround.com zaznamenávají i vyhledávání na tři týdny a více. "Hlavně obyvatelé větších měst se snaží utéct do přírody od davů a možná i od současné pandemie," myslí si Pribiš.

Vyhledávač Boataround.com registruje téměř 14.000 jachet v 900 lokalitách na pěti kontinentech.

Češi mohou od čtvrtka bez omezení znovu cestovat na Slovensko, od pátečního poledne také do Rakouska a Maďarska. Do Německa mohou Češi jet zatím pouze v odůvodněných případech, například k lékaři či na obchodní schůzku. Při návratu se už ale nemusejí prokazovat negativním testem na covid-19. Vláda před týdnem představila mapu rizikovosti evropských destinací. Země rozdělila do tří skupin. Češi budou podle ní moci od 15. června bez omezení v obou směrech cestovat do větší části Evropy. Negativním testem na covid-19 se budou muset prokázat, nebo budou muset zůstat 14 dní v karanténě, při návratu ze Švédska a Velké Británie.