V Česku ubylo 42 400 zaměstnanců z ciziny. Nábor je nutné obnovit, apeluje komora

Zhruba tři pětiny zahraniční síly tvoří lidé z Evropské unie. Zatímco unijních zaměstnanců od března ubylo o procento, cizinců ze států mimo EU o 15 procent. ČR byla od 12. března kvůli koronavirové nákaze přes dva měsíce v nouzovém stavu. Řada lidí ze zahraničí se vrátila do vlasti. České úřady v cizině přestaly přijímat a vyřizovat žádosti o víza i o zapojení do programů k získání zahraničních sil. Hospodářská komora už dřív uvedla, že firmy potřebují, aby se nábor co nejdřív obnovil. Zdůrazňovala, že domácí pracovníky to neohrozí, protože tuzemských zájemců o požadované profese je nedostatek.

Nejpočetnější skupinu zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU tvoří lidé z Ukrajiny. Na konci března jich mělo v ČR zaměstnání přes 169.147. O tři měsíce později úřad práce evidoval 133.086 ukrajinských zaměstnanců. Do konce června jich tak ubylo 36.000, tedy víc než pětina. Je to 85 procent celkového úbytku zahraničních sil v Česku.

Zhruba o 800 je po čtvrt roce méně sil z Rumunska a o 3000 z Polska. Naopak slovenských pracovníků je v Česku víc než před čtvrt rokem, a to asi o 1200. Na konci pololetí úřady práce evidovaly 199.249 zaměstnanců ze Slovenska. Slováci jsou nejpočetnější skupinou cizinců na českém trhu práce.

Před rokem 2004 bylo v Česku kolem 100.000 zahraničních zaměstnanců. Po vstupu do unie zájem cizinců o práci v ČR začal rychle růst. Na konci roku 2008 se počet přehoupl přes 284.550. Po nástupu minulé krize zaměstnaných cizinců a cizinek ubylo o víc než 50.000. U pracovníků z unijních států byl ale úbytek minimální, a to jen na počátku recese.

Na předkrizová čísla se Česko dostalo v červnu 2015. Od té doby počet rostl, snižoval se jen v zimních měsících mimo sezonu. Nejvíc zaměstnaných cizinců evidoval úřad práce loni v říjnu, a to skoro 649.700. Nad 600.000 se počet zahraničních zaměstnanců dostal loni v květnu. Letos v lednu jich bylo v ČR zhruba 607.600. Do konce března číslo stouplo na 644.900, meziročně zhruba o 56.500. Na konci prvního pololetí byl pak počet o 5000 nižší než v lednu a o 4000 nižší než před rokem.

Nezaměstnanost v Česku zatím roste jen mírně. Od března do června se zvedla ze 3,0 na 3,7 procenta. Úřady práce evidovaly na konci pololetí o 44.000 zájemců o práci víc než před čtvrt rokem, celkem 269.637. Přibylo i zahraničních nezaměstnaných. V březnu stejně jako v lednu bylo v Česku 5400 uchazečů o místo z unijních států, v červnu skoro o 2200 víc. Ze zemí mimo EU pocházelo začátkem roku i v březnu kolem 3170 nezaměstnaných, v červnu 4800.

Na konci prvního pololetí bylo v evidenci pracovních úřadů 334.904 volných pozic. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) při zveřejnění údajů o červnové nezaměstnanosti řekla, že u tří ze čtyř volných míst stačí základní vzdělání a finanční ohodnocení je "téměř na úrovni minimální mzdy".