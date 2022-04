V COVID 2022 a Nepokryté náklady podnikatelé podali žádosti za 211,9 milionu

— Autor: ČTK

V programech COVID 2022 a COVID Nepokryté náklady podnikatelé podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které dotační tituly připravilo, zatím podali 489 žádostí o kompenzace kvůli koronaviru za zhruba 211,9 milionu korun. Dalších 1244 mají v systému rozpracovaných. Na dotaz ČTK to dnes za tiskové oddělení resortu uvedl Marek Vošahlík. O příspěvek na zaměstnance mohou podnikatelé v COVID 2022 žádat do 12. května, příjem žádostí do COVID Nepokryté náklady je otevřen do 17. května.