V elektrospotřebičích budou od listopadu nové energetické štítky

Výrobky, kterých se zavedení nového energetického štítku týká, jsou spotřebiče používané především v domácnostech. Od 1. března 2021 budou novým štítkem označeny chladničky a mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje.

Další fází bude samotné přeštítkování výrobků v kamenných a internetových obchodech. Na to je legislativně vyhrazeno 14 pracovních dnů od 1. do 18. března. Během této doby musí obchodníci v prodejnách a také internetových obchodech nahradit staré štítky novými, přičemž výrobek smí být v tomto přechodném období označen pouze jedním typem štítku, buď ještě starým nebo již novým štítkem.

Nově štítek obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G pro všechny typy a modely v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi "+" přidávané k třídě A. Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něho bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.

"Převážná část výrobků obsazuje ve stávajícím schématu energetických tříd, A+++ až D, ty nejúspornější, tj. především třídy A+++, A++. Často se k tomu dodávají marketingově i další informace o procentuální úspoře energie oproti dané třídě. Takováto označení určitě k přehlednosti energetických tříd nepřispívají. Nově definované třídy jednoznačně pomohou k větší přehlednosti a orientaci spotřebitelů. Navíc budou dále výrazně motivovat výrobce k dalšímu vývoji," uvedl ředitel sdružení Radek Hacaperka.

Při uvedení nových štítků nebude podle ředitele odboru energetické účinnosti ministerstva průmyslu Vladimíra Sochora ze začátku na trhu žádný produkt v nejvyšší třídě A. Ale nebude to znamenat, že by se zhoršila energetická účinnost výrobků. "Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou sice nově zařazeny do nižší třídy (B až D), ale pouze proto, aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků a jejich inovace, které tak budou následně kategorizovány do třídy A," dodal.

Od září 2021 se nové štítky objeví na světelných zdrojích. U ostatních skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současně používaný štítek nemění a k přechodu na nový štítek dojde až v následujících letech.