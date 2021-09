V hotelech v Česku se v červenci ubytovalo o 15,5 procenta víc Čechů

Z ciziny se v tuzemských hotelech v červenci ubytovalo 289.960 hostů. Nejvíce jich bylo tradičně z Německa, konkrétně 89.237. Proti sedmému měsíci loňského roku jde ale o pokles o 22 procent. "O prázdninách po dlouhém lockdownu vyrazili němečtí turisté z měst především do přírody nebo k moři, ať už to byla Mallorka, Řecko nebo Itálie. Posilovala také dovolená v tuzemsku. Jen v červnu uskutečnili Němci v tuzemských ubytovacích zařízeních 29 milionů přenocování, což je o pět procent více než loni," uvedla ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v Německu Markéta Chaloupková. Pro návštěvu Prahy a dalších českých měst je podle Chaloupkové ideální podzim. V zemi proto CzechTourism spustil kampaň na podporu právě městské turistiky a také lázní. Cílí podle ní hlavně na mladší páry nebo aktivní seniory, a to především v příhraničních spolkových státech, jako je Sasko a Bavorsko.

Německo je momentálně na české tzv. mapě cestovatele mezi zeměmi s vysokým rizikem nákazy a lidé, kteří nejsou plně očkovaní nebo nejdéle před 180 dny nemoc covid-19 neprodělali, musejí po příjezdu na pět dní do samoizolace. "Měli jsme spoustu skupin, které byly rezervovány na září a říjen, což je hlavní období, kdy Němci jezdí na městskou turistiku, a to je teď v podstatě znemožněno," řekl v úterý předseda sekce příjezdového cestovního ruchu Asociace cestovních kanceláří a majitel cestovní agentury Karel Výrut. Asociace proto vyzvala stát k podpoře příjezdů zahraničních turistů a zjednodušení podmínek překročení hranic.

Agentura CzechTourism chce podle svého ředitele Jana Hergeta přilákat návštěvníky z ciziny zpět do Prahy. "Připravujeme proto společnou kampaň s aerolinkami zaměřenou především na turisty z Itálie, Španělska, Francie, Izraele a Skandinávie. Dalším cílem je prodloužit sezonu rekreačním destinacím a přilákat zahraniční turisty na tzv. city breaky do českých měst a lázní a následně na české hory a na adventní trhy," dodal.

Hotely ve velkých městech podle Asociace hotelů a restaurací dlouhodobě dosahují průměrné obsazenost do 20 procent. Ubytovací provozy, které se nacházejí v lokalitách tradičně v letních měsících vytíženými domácími turisty, hlásí obsazenost v průměru na 60 procentech. Od září očekávají propady, odhadují je na 30 až 40 procent, uvedla asociace dříve.