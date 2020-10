V hotelech v létě přibylo Čechů, cizinci mají zájem o advent

V hotelech se v srpnu ubytoval přibližně milion cestovatelů. V porovnání s loňskem jde o pokles o 35 procent, meziměsíčně pak jde o nárůst o 11 procent. Čechů v srpnu do hotelů přijelo o 17 procent víc než loni. Podíl domácího cestovního ruchu tak ve druhém prázdninovém měsíci dosáhl asi 71 procent, loni ve stejném období přitom činí zhruba 39 procent.

Šíření koronaviru způsobilo výrazný propad u cizinců. V srpnu jich do českých hotelů přijelo meziročně o 67 procent méně. Zatímco minulý rok se jich zde ubytoval téměř milion, letos jich bylo jen přes 318.000. Služby tuzemských hotelů využilo 138.000 Němců, což je meziroční pokles 13 procent. Druhou pozici obsadili polští turisté v počtu 42.000 s meziroční propadem o 38 procent. Slováků přijelo o 49 procent méně, a to 31.000. Hostů z Rakouska evidovaly hotely asi 13.000, meziročně o 44 procent méně. Z Nizozemska přijelo 11.000 turistů, což znamená pokles oproti loňsku o 45 procent.

Podle dat rezervačního portálu Booking.com, která má CzechTourism k dispozici od společnosti Data Rhymes, se současná obsazenost v ČR pohybuje mezi 30 a 40 procenty. "Nárůst obsazenosti je patrný od poloviny prosince, kdy k nám tradičně cestují zahraniční turisté za adventem. Zda ale nakonec přijedou, není zatím vůbec jisté, vše se bude odvíjet od epidemiologické situace a s tím spojených omezení," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget.

Hoteliéři podle Asociace hotelů a restaurací ČR očekávají do konce roku obsazenost mezi šesti a deseti procenty. O dočasném uzavření do konce roku proto uvažuje 47 procent hotelů v Praze, v regionech je to 30 procent. Dalších deset procent hotelů je zavřeno už od března.