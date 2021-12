V listopadu začalo v ČR podnikat 4924 lidí, přestalo 2134

"Počet lidí, kteří s podnikáním zcela končí, se snižuje dlouhodobě, proto se můžeme podobně nízkého počtu ukončených živností dočkat i v některém z měsíců příštího roku. Naopak se však mírně zvyšuje počet podnikatelů s přerušenou živností. Pro řadu lidí je snazší podnikání pouze přerušit s tím, že se si můžou živnost v budoucnu snadno obnovit,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Během prvních jedenácti měsíců tohoto roku začalo v ČR podnikat 60.170 lidí, o 2811 více než ve stejném období loňského roku a nejvíce za posledních pět let. Na konci roku by tak počet nových podnikatelů měl přesahovat 63.000. To znamená, že letos začne podnikat podobně lidí jako v roce 2019. Počet nových podnikatelů tak bude jeden z nejvyšších od roku 2012.

V prvních 11 měsících zároveň 35.553 lidí svoji živnost zrušilo.To je o 1155 méně než před rokem a naopak nejméně za posledních pět let. Svou živnost přerušilo 89.085 podnikatelů, o 6229 více než o rok dříve. Důvodem je hlavně nebývale vysoký počet přerušených živností v lednu letošního roku.

Za prvních 11 měsíců roku začalo nejvíce lidí podnikat v Praze (11.827), ve Středočeském kraji (7882) a v Jihomoravském kraji (7067). Nejvíce podnikatelů ukončilo svoji živnost v Praze (5939), ve Středočeském kraji (4000) a v Jihomoravském kraji (3980). V průměru v Česku letos s podnikáním skončila tři procenta aktivních podnikatelů. Například v Libereckém kraji a na Karlovarsku šlo ale o pět procent tamních podnikatelů, v Plzeňském kraji a Ústeckém kraji o čtyři procenta.

Nejvyšší čistý přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem vzniklých a zaniklých živností, za prvních jedenáct měsíců zaznamenala s velkým odstupem Praha, kde přibylo 5888 fyzických osob podnikatelů. Následoval Středočeský kraj, kde přibylo 3882 podnikatelů a Jihomoravský kraj s 3087 podnikateli. Jediným krajem, kde živností ubylo, je kraj Liberecký, ve kterém byl počet podnikatelů o pět nižší.

Rostoucí počet nových podnikatelů a klesající počet těch s ukončenou živností vede také k tomu, že se zvyšuje poměr počtu vzniklých a zaniklých živností. V posledních dvou letech připadalo na deset zaniklých živností 14 nových, letos to je zatím 17. Nejvyšší byl tento poměr v Praze a ve Středočeském kraji, kde šlo o dvacet nových podnikatelů na deset, kteří svoji živnost ukončili. Naopak na Liberecku byl počet nových a ukončených živností vyrovnaný.