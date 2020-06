V OC chce dál pravidelně nakupovat 76 procent Čechů

Ovšem tři z deseti Čechů si při nouzovém stavu vyzkoušeli nakupování na internetu a hodlají v něm pokračovat. Trvale se zvýší především online nákup potravin. Vyplývá to z květnového průzkumu společnosti CBRE, správce deseti obchodních center a 12 retailových parků v ČR. Průzkum má ČTK k dispozici.

Do obchodních center se 80 procent lidí chce vrátit kvůli dokoupení věcí, které si při nouzovém stavu nemohli pořídit. Nákup oblečení nebo bot odkládala zhruba třetina Čechů. Druhým nejčastějším důvodem pro návrat do obchodních center jsou slevy. Nabídku stravovacích služeb v centrech chce dál alespoň jednou měsíčně využít téměř 70 procent lidí. Právě gastronomie je pro necelou polovinu Čechů třetím nejsilnějším důvodem pro návštěvu centra. U mužů, singles a mladých mezi 18 a 25 lety podíl činí dokonce 60 procent. Kvůli návštěvě kina minimálně jednou za měsíc do obchodního centra chce vyrazit přibližně čtvrtina Čechů.

Při volbě nákupu na internetu a v obchodním centru se jen desetina lidí rozhodne pouze pro online způsob. "V nakupování přes internet dlouhodobě vítězí elektronika, kterou si takto pořizují dvě třetiny zákazníků. Ani situace během posledních dvou měsíců to nijak neovlivnila," uvedla vedoucí výzkumu reatilového sektoru v CBRE Klára Bejblová. V době karantény přitom zhruba každý čtvrtý zákazník, který byl zvyklý nakupovat zbytné zboží v kamenných obchodech, využil nabídky e-shopů.

Většina prodejen v obchodních centrech musela být kvůli vládním opatřením proti nákaze veřejnosti uzavřena od 14. března. Obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních se mohla znovu téměř naplno otevřít od 11. května. Stravovací zóny v nich fungují od 25. května. Nadále zůstávají uzavřeny dětské koutky a relaxační zóny.

Průzkum CBRE se uskutečnil od 5. do 14. května mezi 500 zákazníky obchodních center a retailových parků. Zastoupeno bylo 13 krajů, nejvíce respondentů bylo z Prahy, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje.