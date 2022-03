V režimu DPI zůstává až 10 tisíc domácností. Brzy spadnou do černého odběru. Nejste mezi nimi i vy?

Na podzim se naplnil černý scénář a mnoho dodavatelů nezvládlo změnu podmínek na trhu s energiemi a ukončilo svou činnost. Nenadále se asi milion odběrných míst ocitl v záchytném režimu tzv. dodavatele poslední instance („DPI“). Tento režim trvá půl roku a v dubnu vyprší lhůta pro spotřebitele hned 6 dodavatelů elektřiny a 8 dodavatelů plynu, kteří v minulosti ukončili svou činnost. Přesné termíny naleznete zde. „Pokud jste režim DPI ještě neopustili, je opravdu za pět minut dvanáct, protože po uplynutí lhůty se z vás mohou stát tzv. černí odběratelé,“ varuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová a dodává, že podle informací od oslovených dodavatelů poslední instance zbývá až 10 tisíc klientů v režimu DPI, kteří vůbec nereagovali na výzvy ke změně poskytovatele.

Důvodů jejich nečinnosti může být hned několik. Mohou často pramenit ze složitých právních situací, kdy nájemce platí za energie, ale dlouhodobě pronajatou nemovitost nevyužívá a nepřebírá poštu, či naopak pronajímatelé, kteří energie přeúčtovávají. Mohou to ale být i zákazníci, kteří mají více odběrných míst a více dodavatelů energií. V takových případech jsou to typicky garáže. A nemusí to být jen dům či byt, asi 1,3 milionu Čechů totiž vlastní chatu nebo chalupu. „Všichni spotřebitelé, kteří vlastní chatu či chalupu, by se měli ujistit, že i jejich tamní odběrové místo se neocitlo v režimu DPI,“ varuje Hekšová.

Jak správně postupovat?

Zjištění dodavatele energií vyžaduje znalost kódu EAN u elektřiny a EIC u plynu. Jsou to jedinečné evropské identifikátory odběrného místa pro elektřinu a pro plyn. Nejjednodušší cestou, jak je zjistit, je podívat se do smlouvy nebo faktury, kde je daný kód pro odběrné místo vždy uveden. „Se znalostí kódu EAN nebo EIC se již můžete obrátit přes kontaktní formulář na Energetický regulační úřad, kde vám údaje o současném dodavateli zjistí,“ pokračuje Eduarda Hekšová a uzavírá: „Nemusí se jednat o aktuální smlouvu nebo fakturu, ale o smlouvu či fakturu pro dané odběrné místo. Kódy pro dané odběrné místo se totiž nemění.“ Kontaktní formulář pro položení dotazu najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu. Doporučujeme aktivní přístup a ověřit si, od koho na chatě odebíráte energie a zda tento dodavatel v současné době stále funguje. Vyhnete se nepříjemnému zaskočení hned na počátku chatařské sezony.

Kromě vlastního bydlení myslete i na svoje nejbližší. Velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů, kteří režim DPI stále neopustili, je totiž i mezi seniory. „Máte-li rodiče nebo prarodiče, ujistěte se, že ani oni už nejsou v režimu DPI, resp. že se do něj ani nedostali,“ radí Hekšová. Takovouto zběžnou kontrolu se vyplatí provádět pravidelně, jelikož v budoucnu mohou činnost ukončit i další dodavatelé energií.

Od DPI rovnou černým odběratelem

A jaké mohou být důsledky vaší liknavosti? Pokud si neseženete nového dodavatele a necháte marně uběhnout celou lhůtu 6 měsíců, skončí s jejím uplynutím i váš oprávněný odběr a energii budete dále odebírat neoprávněně. Stane se z vás tzv. černý odběratel. Kromě toho, že neoprávněný odběr je důvod k odpojení, vystavujete se také dalším rizikům. Než k odpojení dojde, nejspíš nějaké množství energie neoprávněně odeberete a toto množství budete muset zpětně uhradit. Přitom budete platit nejen neoprávněně odebranou energii, ale i náklady na její zjišťování. Pokud se množství na černo odebrané energie nepovede zpětně zjistit, bude se náhrada stanovovat paušálně a vy můžete nakonec zaplatit násobně víc, než jste fakticky během neoprávněného odběru spotřebovali. Proto neváhejte a z režimu DPI včas odejděte.

Poradna dTestu se v souvislosti s odchodem spotřebitelů z režimu DPI setkala s řadou neférových praktik. Např. energošmejdi (neféroví zprostředkovatelé) si nárokují právo spotřebitelům, s kterými kdysi v minulosti uzavřeli přihlášky do energetických aukcí, vybírat nové dodavatele i nyní – tedy v situaci, kdy jsou spotřebitelé v režimu DPI a potřebují co nejrychleji odejít. „Pokud si spotřebitelé seženou nového dodavatele sami, požadují po nich energošmejdi pokuty. Před tím, než cokoliv zaplatíte, se obraťte na naši bezplatnou poradnu. Nároky šmejdů jsou obvykle neoprávněné,“ nabízí pomocnou ruku Hekšová.