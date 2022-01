V roce 2021 začalo v Česku podnikat nejvíce lidí za devět let

V Česku tak přibylo 26.293 živnostníků, o 39 procent více než v roce 2020. Počet podnikatelů s přerušenou živností byl nejnižší za tři roky. Konkrétně to bylo 88.524 podnikatelů, což je meziroční pokles o více než 1500.

"Vysoký počet nových živností můžeme interpretovat různě. Na jednu stranu je jistě dobře, že lidé mají zájem podnikat, stejně jako je pozitivní to, že své živnosti ukončují a přerušují méně než v předešlých letech. Na druhou stranu ale vzniká otázka, do jaké míry tito lidé skutečně podnikají a nakolik jde pouze o nahrazení pracovního poměru jiným druhem vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Tomu by podle ní nasvědčovalo to, že nejrychleji rostl počet živnostníků v dopravě a skladování, tedy v rychle rostoucím odvětví, často se specifickými pracovními podmínkami.

V dopravě a skladování začalo loni podnikat 4068 lidí, což je o polovinu více než v roce 2020. O pětinu potom vzrostl počet nových živností v administrativních činnostech, kde začalo podnikat 2527 lidí. Celkově se počet nových podnikatelů ve většině odvětví zvýšil, klesl pouze ve třech. Nejvíce klesl v ubytování a stravování (o osm procent), které následovaly ostatní činnosti (o sedm procent) a vzdělávání, zdravotní a sociální péče (o pět procent).

Nejvíce lidí začalo v roce 2021 podnikat ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně 9766. Následovalo stavebnictví se 7978 novými podnikateli a profese ve vědeckých a technických činnostech, kde začalo s podnikáním 7901 lidí.

Nejvíce lidí s podnikáním skončilo v obchodu, a to 9702. S odstupem následovalo stavebnictví, ve kterém skončilo 6197 lidí, a zpracovatelský průmysl, kde skončilo 5340 podnikatelů. Počet ukončených živností téměř ve všech odvětvích klesl, a to nejrychleji v obchodu (o 13 procent) a v ubytování a stravování (o 11 procent). Naopak v odvětví nakládání s nemovitostmi meziročně počet ukončených živností vzrostl o desetinu a v distribuci vody, elektřiny a plynu o sedm procent.

Počet lidí, kteří svoji živnost přerušili, byl o dvě procenta nižší než v roce 2020. Nejvíce počet přerušených živností klesl v administrativních činnostech (o 12 procent), v ubytování a stravování (o osm procent) a v dopravě a skladování (o sedm procent). Nejvíce se naopak počet přerušených živností zvýšil v obchodu, a to o tři procenta.

Počet nových i zaniklých živností se tradičně koncentroval do okolí největších měst. Nadpoloviční většina z nových živností připadá na Prahu (12.842), Středočeský (8528), Jihomoravský (7596) a Moravskoslezský kraj (6508). Z ukončených podnikání jich 49 procent spadá opět pod Prahu (6503), následovanou Středočeským (4368), Jihomoravským (4269) a Moravskoslezským krajem (8643).

Nejvíce aktivních podnikatelů ukončilo svou činnost na Liberecku (5,6 procenta) a Karlovarsku (5,1 procenta). Naopak nejméně jich skončilo ve středních Čechách (2,9 procenta).