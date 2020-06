Valná hromada ČEZ začala bouřlivě. Aktivisté "uvítali" management scénkou a transparenty

ČEZ na začátku března oznámil, že požádá o dočasné výjimky z emisních limitů pro některé své elektrárny a teplárny. Mluvčí firmy Ladislav Kříž tehdy uvedl, že s instalací většiny ekologizačních opatření společnost počítá v letech 2022 a 2023, platnost poslední z výjimek by skončila v polovině roku 2025.

Příští rok začnou platit nová evropská pravidla nejlepší dostupné technologie (BAT), která zvyšují požadavky na provoz zdrojů. Pravidla se týkají emisí dusíku, tuhých znečišťujících látek, síry, oxidu uhelnatého nebo rtuti. Podle ČEZ přináší mimo jiné zavedení nových velmi přísných limitů pro rtuť, které dosud neexistovaly.

Aktivisté dnes před jedním z vchodů do centra roztáhli velký transparent s nápisem "ČEZ největší dodavatel rtuti do ovzduší. Zdarma pro všechny!" Další účastníci pak drželi menší transparenty, na kterých například stálo: "Se rtutí budem pěkně smrdutí", "Protect Climate, Close Počerady" (Chraňte klima, zavřete Počerady" nebo "Výjimky z ochrany zdraví? Děkujeme nechceme". Chtěli jimi "uvítat" účastníky valné hromady.

Dnes ráno jsme vyzvali management a akcionáře ČEZu, aby neusilovali o výjimky z ochrany zdraví a klimatu. Na to samé se zeptáme přímo na právě začínající valné hromadě ČEZu. pic.twitter.com/PeqaxCDjii — Greenpeace ČR 🇨🇿 (@GreenpeaceCzech) June 29, 2020

Aktivisté připravili také krátkou scénku, během které se bodrý "Brňan" s obřím teploměrem na ramenou dotazoval, kde si může zdarma doplnit rtuť, když jí Počerady budou produkovat tolik. Podle ekologů chce ČEZ z Počerad vypouštět ročně 511 na místo 128 kilogramů rtuti.

"Připadá nám také absurdní, aby ČEZ jako majoritní vlastník žádal o výjimky pro nového majitele u elektrárny Počerady," řekl pak ČTK tiskový mluvčí Hnutí Duha Aleš Miklík. Počerady by měly do rukou nového majitele, společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, přejít nejpozději v roce 2024. ČEZ už dříve argumentoval žádost o delší výjimku pro Počerady tím, že je logické, aby modernizační opatření provedl nový majitel.

Hnutí Arnika loni v říjnu uvedlo, že Počerady patří k nejhorším českým zdrojům vypouštění rtuti do ovzduší, vody a půdy.