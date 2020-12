Vánoční balík na Českou poštu bude možné podat do pondělí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta prodloužila o jeden den rozhodné dny, do kdy podat balík tak, aby byl doručen do Štědrého dne. Balík Do ruky je možné podávat do soboty a balík Na poštu či Do Balíkovny do pondělí. ČTK to dnes řekl mluvčí Matyáš Vitík.