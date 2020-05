Ve státní ČMZRB skončili dva ze tří členů představenstva

Obchodní ředitel Ivo Škrabal skončil k 30. dubnu. Hospodářským novinám to potvrdil generální ředitel banky Jiří Jirásek, který zůstal v představenstvu jediný. Banka je od poloviny března jedním z nástrojů vlády na podporu firem a živnostníků postižených dopady epidemie koronaviru.

"Panu Dudovi vypršel čtyřletý mandát a rozhodl se ho neobnovit. Bylo to plánované. Pan Škrabal se rozhodl z vlastní vůle rezignovat," řekl listu k jejich odchodu Jirásek.

Podle informací HN stojí za odchodem Dudy, jehož Jirásek dříve pro jeho zkušenosti z bankovního sektoru sám do funkce navrhl, jejich rozdílné představy o transformaci a fungování banky. Škrabalův odchod podle HN souvisí s tím, že dlouholetý zaměstnanec banky neustál tlak z poslední doby, kdy záruční banka poskytla během dvou měsíců více úvěrů a záruk než za celý loňský rok. Tehdy to bylo 16,2 miliardy korun.

V představenstvu zůstal Jirásek. V bance pracuje od poloviny 90. let, od ledna 2016 je jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva. "Pan Jirásek má důvěru," odpověděl HN ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na dotaz, zda i jeho nečeká výměna. "Tlak je samozřejmě velký, ale je to banka, není to automat na peníze a úvěry se musí prověřovat," dodal ministr. Podle něj se bance za duben podařilo schválit devětkrát více žádostí, personálně banku posílilo téměř 150 lidí z ministerstev, CzechInvestu nebo České exportní banky.

Řada podnikatelů a ekonomů banku kritizuje, že její pomoc firmám je příliš pomalá a komplikovaná. Vládní programy bezúročných půjček firmám odstartovaly 15. března balíčkem Covid I. Během tří dnů podali podnikatelé přes 3000 žádostí za deset miliard korun, což výrazně převýšilo možnosti banky, která proto musela příjem zastavit. V případě Covidu pro Prahu se částka vyčerpala po deseti minutách. U bankovních záruk v programu Covid II za jediný den přišlo do ČMZRB 5900 žádostí za 19 miliard korun.

Podle Jiráska už se malým a středním firmám daří peníze proplácet: dosud jde o osm miliard korun zaručených provozních úvěrů, jejich celkovou výši, kterou banka poskytne, odhaduje její ředitel na asi 14 miliard korun. Do 15. května by se měl podle Jiráska vyhlásit program Covid III. Stát v něm zaručí komerční úvěry pro firmy za 150 miliard korun.