Velké obchody zůstanou v úterý na svátek svatého Václava zavřené

Zákon o prodejní době se nevztahuje na obchody s prodejní plochou pod 200 metrů čtverečních, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních, ale také obchody v místech zvýšené koncentrace cestujících jako jsou letiště či nádraží. Například řetězec Billa tak bude mít v provozu obchody na Letišti Václava Havla a hlavním nádraží v Praze. "Otevřeny zůstanou také všechny čerpací stanice s konceptem Billa stop&shop," uvedla mluvčí společnosti Dana Bratánková. V případě sítě Albert bude fungovat prodejna v Českých Budějovicích na autobusovém nádraží v dopravně obchodním centru Mercury, sdělila firma.

Globus bude mít kromě hypermarketů podle informací v letácích zavřené většinou také čerpací stanice a mycí linky, v některých městech budou čerpací stanice fungovat v samoobslužném režimu.

Přístup obchodních center se liší. Většina jich bude v provozu, zavřené zůstanou obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních. Pražské centrum Palladium upravilo provozní dobu, obchody v něm otevřou klasicky v 09:00, zákazníky ale obslouží do 21:00 místo 22:00. Rychlá občerstvení budou v Palladiu fungovat od 09:30 do 21:00 a patro s restauracemi od 11:00 do 22:00. Zcela zavřené bude v Praze centrum Arkády Pankrác, lidé v něm budou ale moci navštívit atrakci Svět medúz.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016. Velké obchody musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince.

Podnikatelské svazy zákon o prodejní době opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všech 13 svátků.