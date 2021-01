Velké tuzemské firmy mají o očkování zájem, ale nemají vakcíny

"Siemens ČR považuje očkování za klíčový krok v boji proti pandemii koronaviru a vakcinaci plně podporuje. V tuto chvíli však nemáme dostatek informací o dostupnosti vakcín a detailech státního očkovacího schématu," řekla ČTK mluvčí firmy Mariana Kellerová. V případě, že by státní orgány požádaly Siemens o součinnost při vakcinaci, ráda ji podle ní poskytne.

Očkovat vlastní zaměstnance chce liberecký výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl Magna Exteriors (Bohemia). "Své zaměstnance testujeme a pokud jde o očkování, uděláme cokoliv, abychom ho urychlili, jen kdyby byly vakcíny," uvedl jednatel společnosti Miroslav Frontz.

ČEZ podle mluvčího Ladislava Kříže úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu i ministerstvem zdravotnictví na vakcinační strategii pro ČR. Zaměstnanci firmy patří podle něj kvůli zajišťování provozu kritické infrastruktury mezi prioritní skupiny. "Předpokládáme, že vakcinace našich zaměstnanců se uskuteční v čase dříve než během pozdního jara. Pokud to vláda umožní, využijeme pro očkování i našich podnikových lékařů a poskytovatelů lékařských služeb," dodal.

V Plzeňském kraji největší firmy nechystají vlastní očkování zaměstnanců a nebudují vakcinační centra. "S ohledem na očkovací strategii ČR to nyní není možné. Soustředíme se na zajištění potřebné ochrany našich zaměstnanců za pomoci prostředků, které jsou teď dostupné," řekl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Pivovarnická skupina dále sleduje situaci ohledně vakcíny a možného očkování, aby byla připravená na případné změny podmínek rychle reagovat. Pokud to bude možné, ráda se zapojí a pomůže. "Testování antigenními testy aktuálně neděláme," podotkl.

Ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček upozornil na to, že jejich pokladní jsou po celou dobu krize v první linii. "Zasloužili by zvláštní péči a prioritu v očkování od vlády. Sami vakcínou nedisponujeme a nemůžeme ji zaměstnancům poskytnout, tak jako to děláme například s bezplatným očkováním proti chřipce," poznamenal.

Bioveta, která vyrábí veterinární vakcíny a další farmaceutické přípravky, plánuje být v očkování svých zaměstnanců aktivní. "Samozřejmě uděláme vše pro jejich vakcinaci, ale určitě to nebude v příštích týdnech, když není dostatek vakcín ani pro seniory nad 80 let, nejspíš až za několik měsíců," řekl předseda představenstva Libor Bittner.

Zájem o očkování pro zaměstnance má i Metrostav. Ale zatím nejsou k dispozici vakcíny pro nákup mimo ministerstvo zdravotnictví. "Situaci sledujeme, jakmile by bylo možné pro naše zaměstnance jakkoli legálně očkování zajistit, vedení to podpoří," podotkl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Automobilka Hyundai v Nošovicích je připravena očkovat své zaměstnance proti koronaviru, jakmile bude k dispozici vakcína. Své zaměstnance hodlá očkovat také těžební společnost OKD. Hyundai Motor Manufacturing Czech má podle mluvčího Petra Michníka vlastního závodního lékaře a dostatečné kapacity na to, aby se u něj mohlo očkovat. "Kdyby byla vakcína, můžeme okamžitě začít s očkováním," doplnil Michník. "Logisticky máme vše vymyšleno tak, že bychom v případě dostatku vakcíny zvládli naše zaměstnance očkovat," souhlasila mluvčí OKD Naďa Chattová. Firmy zaměstnance testují.

Chemička Synthesia Pardubice zatím vlastní očkovací centrum nepřipravuje. "Nebráníme se tomu, ale nyní jsou vakcíny určeny pro starší ročníky a rizikové skupiny. Byl by také problém se zdravotním personálem na očkování," řekl generální ředitel Josef Liška. Společnost nárazově nechává ve vlastních prostorách zaměstnance testovat na koronavirus PCR testy, zvažuje také rozšíření o plošné antigenní testy. Časem by místa pro testování mohla poskytnout i pro očkování veřejnosti.

Komerční banka již před Vánocemi umožnila svým zaměstnancům bezplatné testování na koronavirus na vybraných místech po celé ČR a stejně tak by jim ráda nabídla možnost vakcinace. "Jsme nyní v kontaktu s veřejnými institucemi a jakmile stát firmám vakcínu uvolní, budeme připraveni této možnosti využít," uvedl mluvčí banky Pavel Zúbek.