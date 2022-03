Vepřové maso zdražilo už o 60 procent a cena půjde ještě výše před Velikonocemi

Česko je přitom právě ve vepřovém mase ze všech hlavních živočišných komodit nejméně soběstačné. Zhruba polovina vepřového se do ČR musí dovážet ze zahraničí. To v praxi znamená, že se ceny vepřového v ČR musí logicky zvýšit, a to oproti současnému stavu poměrně výrazně.

Z burzovních dat (viz graf níže) plyne že cena za kilogram vepřového masa v Německu od ruské invaze na Ukrajinu prudce roste. Německá burza je přitom určující pro ceny v Česku. Z původních 1,20 eura za kilogram v období před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině tam cena stoupla až na nynějších více než 1,9 eura za kilogram. To je vzestup o zhruba 60 procent. Ještě do Velikonoc by pak mělo vepřové zdražit nad hranici 2,00 eura za kilogram, a ani tam se podle stávajících prognóz nezastaví.

Spotřebitelé v Česku se tak musí připravit na růst cen vepřového o vyšší desítky procent už v nejbližší době. Podobně porostou také ceny hovězího nebo drůbežího.

Prodejci vepřového, ale jiných druhů mas se budou snažit využít určité paniky na trhu, jako tomu bylo u pohonných hmot, a navyšovat si i na mase své marže. Prodejci vědí, že lidé jsou před Velikonocemi ochotni za potraviny utrácet více a budou se toho snažit využít ve svůj prospěch. Lidé by měli být při nákupech obezřetní a dobře vybírat mezi nabídkami, aby neplatili zbytečně moc.