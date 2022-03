Větrné elektrárny vyrobily v Česku v lednu a únoru rekordní množství elektřiny

Větrné elektrárny pokrývají zhruba jedno procento spotřeby elektřiny v ČR. V Česku už druhý rok po sobě nevznikla žádná větrná turbína, uvedla Komora OZE. Hlavním zdrojem elektřiny v ČR byly loni jaderné elektrárny, které se na výrobě podílely z 36,6 procenta. Na druhém místě byly hnědouhelné elektrárny, které vyrobily 35,1 procenta elektřiny.

Leden a únor obecně patří k největrnějším měsícům v roce. Letos během obou zimních měsíců zasáhlo nejen Česko několik silných větrných bouří, zejména Nadia a Eunice, které způsobily značné materiální škody, výpadky dodávek elektřiny či komplikace v dopravě.

Větrné elektrárny po dobu šesti měsíců od října do března vyrábějí každý měsíc asi deset procent své roční výroby. V dubnu a květnu vyrábějí asi osm procent. Od června do září se výroba pohybuje mezi pěti a šesti procenty. Vyplývá to z analýzy měsíčních výrob větrných elektráren v Česku v letech 2009 až 2021, kterou sestavila Česká společnost pro větrnou energii.

České větrné elektrárny pokrývají spotřebu jedenáctkrát méně, než v sousedním Rakousku, které má srovnatelné geografické podmínky, a patnáctkrát méně, než činí průměr států evropské sedmadvacítky. Podle Komory OZE a ČSVE mohou tuzemské větrné elektrárny v roce 2040 reálně pokrýt 31 procent dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací.

"Maximální výroby dosahuje větrná elektrárna od poloviny podzimu do druhé třetiny jara, kdy je zároveň nejvyšší celková spotřeba elektřiny. I v nejhorších měsících je výroba stále na polovině hodnot nejlepších měsíců," uvedl předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček.

"Dva roky starý národní energeticko-klimatický plán přitom předpokládá do roku 2040 zdvojnásobení spotřeby zemního plynu ve výrobě elektřiny. Považuji za nezbytné a zároveň všestranně výhodné společně usilovat o urychlení instalací nových obnovitelných zdrojů energie. Jsou to zdroje domácí a přímo tak snižují závislost na dovozu energií včetně těch z Ruska, nepodléhají cenovým turbulencím a pomáhají chránit klima. V obnovitelných zdrojích musíme šlápnout na plyn," řekl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

V Evropě bylo v loňském roce vybudováno více než 17 gigawattů (GW) nových větrných elektráren, státy Evropské unie postavily pouze 11 GW, uvádí ve výroční zprávě za rok 2021 Asociace evropského větrného průmyslu WindEurope.