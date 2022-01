Většina firem testování dvakrát týdně zvládne, testy mají v zásobě

Vláda dnes schválila, že všichni zaměstnanci se budou od 17. ledna testovat dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. Firmy se v případě vyššího počtu pozitivních zaměstnanců obávají omezování výroby.

Zajistit testování zaměstnanců ve frekvenci dvakrát týdně nebude obtížné například pro firmu Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí, která vyrábí plastové autodíly i domácí spotřebiče. Testy si podnik zaplatí sám, řekl ČTK majitel firmy Kvido Štěpánek. "Testů je dostatek, z Číny je dováží kde kdo. My jsme vyráběli výtěrové tyčinky, ale ty nikdo nechce. Problém je, že to obnáší nějakou administraci. A problém pak může nastat, když bude významné procento lidí pozitivních, to by znamenalo omezení výroby," řekl Štěpánek. Firma má 350 pracovníků, týdenní platba za testy bude odhadem 42.000 korun, i s administrativou náklady vystoupají možná na 60.000 korun. Štěpánek není zastáncem dotací a kompenzací, o proplacení zdravotními pojišťovnami žádat nebude, dodal.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes uvedl, že antigenní samotesty budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, konkrétně fondu rezerv. "Takto zní dohoda s pojišťovnami," řekl.

Mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková řekla, že na testování zaměstnanců je podnik připravený. Ve firmě je zavedený systém, vytvořila si databázi s přesnou evidencí. "Neměl by být problém začít znovu testovat všechny zaměstnance, jichž máme téměř 7000. Půjde však o logisticky velmi náročný proces, naši lidé pracují ve čtyřsměnném provozu, takže se střídají na denních, odpoledních a nočních směnách, tedy včetně volna v osmidenním cyklu," řekla Macková.

Ani pro společnost Altech, která v Uherském Hradišti vyrábí šikmé a svislé schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, rampy nebo bazénové zvedáky pro zdravotně postižené, by podle ředitele Antonína Machaly nemělo testování zaměstnanců znamenat výraznější problém. Testů by podle něj měla mít firma dostatek. "Testování není až taková překážka, dá se to zvládnout," řekl Machala.

Dostatek testů má i strojírenská skupina Motor Jikov Group z jižních Čech. "Máme je nakoupené, zásobu asi na měsíc, protože testujeme pořád. Jsme příznivci testování, takže jestli se to bude dělat dvakrát týdně, budeme muset jen vymyslet, které dny, asi úterý a pátek. Nevadí nám to, je s tím jen víc administrativy. Zaměstnanci jsou už na testování zvyklí," řekl dnes ČTK předseda představenstva Miroslav Dvořák.

Společnost Malfini, největší obchodník s reklamním textilem v ČR, začala s testováním dvakrát týdně v logistickém centru v Ostravě už v prosinci. "V Ústí nad Labem s tím počítáme, testů máme dostatek, jsme na to připraveni. Vnímáme to jako pozitivní informaci," řekla ČTK mluvčí firmy Marie Logrová. Zkrácení karantény a izolace vnímá firma jako výhodu.

Vedení jihlavské strojírenské firmy Motorpal upřesní postup pro další testování zaměstnanců na covid-19 na schůzce ve čtvrtek ráno. "Čekali jsme na vyjádření vlády, až padne konečné rozhodnutí," řekla dnes ČTK personální ředitelka Pavla Janoušová. Firma podle ní bude zvažovat, jestli kvůli nově nařízenému testování všech pracovníků dvakrát v týdnu osloví externí firmu nebo jestli zvolí samotestování zaměstnanců. Společnost zaměstnává okolo 1000 lidí, kromě Jihlavy má závody v Jemnici a v Batelově.

Z krajských úřadů, které na dotaz ČTK reagovaly, nemá problém s dostatkem testů Jihomoravský a Pardubický kraj. Mluvčí krajského úřadu Jihomoravského kraje Alena Knotková uvedla, že všichni zaměstnanci budou v rámci co nejvyšší prevence před nákazou testováni dvakrát týdně již od pondělí 10. ledna. Pardubický krajský úřad má nakoupené testy, které nejsou po expiraci, nadále je může používat. "Ostatně my jsme testování doporučili v oblasti veřejné správy i v době, kdy to nebylo povinné," řekl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD). Zásobovat antigenními testy organizace zřizovaných krajem hejtmanství nebude. "Nechceme riskovat, aby pak za dva, tři roky kontrolní orgány neřešily, jak jsme, kdy měli postupovat. Do žádného rizika nemůžeme jít," řekl hejtman.

Naopak komplikace očekává Zlínský kraj. "Byl jsem vždy pro testování a vítám ho, ale příprava na termín 17. ledna není jednoduchá. Kraje ani obce neumí za 14 dnů vysoutěžit dodavatele testů. Je to pro nás velká komplikace, bez nouzového stavu to neumíme," řekl dnes ČTK hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Podle něj o tom budou hejtmani jednat ve čtvrtek s ministrem zdravotnictví. Na nedostatek času pro koupi testů už v úterý upozorňoval liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po dnešním jednání vlády řekl, že Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ještě dnes vypíše výběrové řízení na více než dva miliony testovacích sad na koronavirus pro potřeby státních institucí.