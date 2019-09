Vichřice Mortimer komplikuje lety, dva pražské spoje musely jinam

"Vzhledem k povětrnostním podmínkám nad Českou republikou vane i v okolí Letiště Václava Havla Praha silný vítr. Aktuálně je v provozu hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24 a provoz letiště není omezen," uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Vzhledem k situaci ve vzduchu byly dnes přesměrovány dva spoje na jiná letiště. Let společnosti Lufthansa z Frankfurtu do Prahy přistál nakonec ve Vídni a spoj Českých aerolinií z Amsterdamu byl přesměrován do Pardubic. Další více než desítka letů musela čekat ve vzduchu na přistání 30 minut a hodinu. Několik letadel navíc muselo provést opakované manévry přiblížení na přistání.

Letiště také v současné chvíli eviduje několik zpoždění v řádech 15 až 30 minut. "Nicméně silný vítr mohl být pouze jedním z faktorů zpoždění. Nelze jednoznačně říci, zdali některé lety nebyly zpožděné i z jiných důvodů, například již na odletu z předchozí destinace," podotkla Pavlíková.

Pražské letiště se kvůli silnému větru dnes také rozhodlo odložit plánovanou podzimní údržbu a tzv. odgumování hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24. Ta se měla uskutečnit od dnešního dne do pátku.

Českou republiku dnes zasáhl silný vítr, před kterým varovali meteorologové. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách i 110 km/h. Slábnout bude k večeru. Bez proudu bylo téměř 30.000 domácností. Popadené stromy přerušily na mnoha místech provoz vlaků.