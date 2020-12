Vláda neumí pracovat s daty, třetině restaurací a hotelů hrozí krach, říká pro EZ Prouza

Situace je kritická, zvláště, když deklarovaná podpora je nižší. Šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu zaráží, že Covid gastro kompenzuje jen 10 až 15 procent obratu restaurací a hospod. Upozorňuje, že pokud ještě připočteme Antivirus a COVID nájemné, pak se průměrný podnik dostane na výši 30 až 40 procent obratu. Oproti Německu se nejedná ani o poloviční podporu. „Minimálně třetina restaurací a hotelů je velmi existenčně ohrožená a nemusí následovné restrikce přežít. Další budoucnost je tedy pro ně dost nejistá,“ varuje.

Viceprezidenta Hospodářské komory ČR zneklidňuje, že dodavatelé nemají nárok na žádnou podporu. „Je to smutné. My jsme je neopomněli a jejich situaci jsme na jednání s ministrem Havlíčkem zdůrazňovali. Na nědělním jednáním nám přitom sliboval, že dodavatelé budou do kompenzací zahrnuti, ale v konečném výsledku tomu tak bohužel není,“ posteskne si bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády České republiky v letech 2014 až 2017.

KABINET OPAKOVANĚ ZAMÍTÁ PODPORU Z OBRATU

Vláda v pondělí ústy premiéra Andreje Babiše uzavřeným oborům jako jsou restaurace a hotely slibovala stoprocentní kompenzace. Realita je však jiná, než na čem jste s v neděli domlouvali s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO). Nový program COVID gastro je výrazně nižší. Navíc dodavatelé se podle nynějších opatření žádné pomoci nedočkají. Co s tím jako Svaz obchodu a cestovní ruchu můžete udělat?

Na Hospodářské komoře jsme se domluvili, že znovu budeme žádat o celoplošné kompenzace, a to podle obratu či daňového základu. Primární ale je, že podpora musí být vyšší než je nyní. Současná výše u nového programu COVID gastro totiž kompenzuje 10 až 15 procent obratu restaurací a hospod. Pokud ještě připočteme Antivirus a COVID nájemné, pak se průměrný podnik dostane na výši 30 až 40 procent obratu. Oproti Německu se nejedná ani o poloviční podporu.

V tíživé situaci jsou dodavatelé, kteří se žádné kompenzace zatím nedočkají. Zapomnělo se na ně?

Ano, souhlasím, že je to velice smutné. My jsme je neopomněli a jejich situaci jsme na jednání s ministrem Havlíčkem zdůrazňovali. Na nedělním jednání nám přitom sliboval, že dodavatelé budou do kompenzací zahrnuti, ale v konečném výsledku tomu tak bohužel není.

Jak to vypadá s fitness i wellness centry a bazény, které sotva areály napustily vodou, je opět mají vypouštět, když budou mít uzavřený provoz? Náklady na napuštění se přitom pohybují kolem dvou set tisíc...

Zmíněné sektory podle současných opatření nemají nárok vůbec na nic kromě programu Antivirus (jedná se o příspěvky na mzdy pro firmy, na něž dopadla nařízená omezení a koronavirová krize– pozn. red.). Proto i zde usilujeme, aby i pro tyto sektory vedla celoplošná pomoc přes obraty z minulosti. Byl bych rád, aby vláda skončila s podivnou hrou, že někomu pomůže a jinému odvětví nikoli. Všechny zasažené obory musejí dostat stejnou pomoc. Postoj kabinetu považuji tedy za dost nešťastný.

Pokud k živnostníkům a podnikatelům kompenzace dorazí, můžete říci, kdy mohou s finanční pomocí počítat?

Svým odhadem nikoho nepotěším. Počítám tak se dvěma až třemi měsíci, spíše se třemi. A to do své predikce ohledně lhůty vyplácení zahrnuji jak nové programy, tak i stávající prodloužené programy COVID nájemné a Antivirus.

Mají do té doby z čeho žít? Řada z nich říká, že své úspory utratila během jarní vlny.

Souhlasím s vámi, že se ocitají v neřešitelné situaci. Vládě totiž vůbec nedochází, v jaké situaci se podnikatelé a živnostníci ocitli. Realitu zřejmě nevnímají. Proto neustále budu na kabinet tlačit, aby celoplošná podpora vycházela z obratu dosaženého v minulosti. Kabinet ale pokaždé náš záměr zavrhl.

Jak je možné, že v Rakousku či Německu podle finančních přehledů dostanou podnikatelé až 80 procent z obratu a u nás to nejde? Čím si to vysvětlujete?

Odpověď je snadná. Vláda České republiky prostě takové věci dělat nechce anebo je neschopná pracovat s daty. Přitom ministerstvo financí musí mít v databázi přehled o obratech jednotlivých provozoven a zařízení. Zároveň disponuje i čísly účtů jednotlivých podnikatelů i živnostníků, a tak by peníze mohla postiženým vyplácet okamžitě jako je tomu v Německu a Rakousku. Kabinet si zřejmě libuje v množství pořádaných konferencí, na nichž téměř každý den oznamuje nějaký nový program. Informace k okamžitému vyplácení prostě má.

Provozní pivovaru Malý Janek v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček tvrdí, že ani po pátku, kdy vstoupí v platnost nařízení uzavřít interiéry restaurací a hospod, nepřestane hosty obsluhovat, dokud nedostane kompenzace? Je to podle vás rozumný krok?

Osobně se domnívám, že je dobře na současnou situaci poukazovat. Ale nejsem si jistý, zda mít navzdory zákazu otevřeno, je nejlepší způsob protestu. To si pan Janeček musí vyhodnotit sám. Určitě je ale dobře nemlčet. Netuším, jestli opravdu chce obsluhovat zákazníky anebo nechá v provozovně rozsvíceno. Rozumím jeho oprávněné naštvanosti i zoufalství. A podráždění lidé se často uchylují k bojkotům.

Dokážete predikovat, jak dlouhou mohou být restaurace a hotely uzavřené?

Tipuji až do jara. Obávám se totiž, že nouzový stav tady budeme mít do konce února či března, než se situace ohledně koronaviru vylepší.

Mají vůbec hotely nějakou šanci, aby přežily zimu? Zvláště horským zařízením o Vánocích začíná sezona, která zahrnuje i cyklus jarních prázdnin.

Současná opatření mohou přečkat jen velmi složitě, když se před nimi rýsuje, že by podnikatelé hotely otevřeli až na jaře. A to je velký výpadek, který řada z nich už nemusí vůbec zvládnout.

Hrozí podle vás gastronomickému i hotelovému sektoru zánik či pořádné zeštíhlení?

Bohužel ano a vidíme to už i na ulicích v realitě. Patnáct až dvacet procent restaurací je zavřených a výdejní okénka v době restrikcí je nespasí. U hotelů je statistika stejná, jejich majitelé totiž počítali, že je vláda zavře až po novém roce a do té doby něco vydělají.

Kolik restaurací a hotelů podle vašeho odhadu nepřežije nadcházející uzavření?

Minimálně třetina restaurací a hotelů je velmi existenčně ohrožená a nemusí následovné restrikce přežít. Další budoucnost je tedy pro ně dost nejistá a hrozí jim krach.

Co říkáte na výrok poslance hnutí ANO, bývalého viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR i majitele společnosti Brano Pavla Juříčka, že restaurací a kulturních organizací je moc, zatímco fabrikám chybí lidé?

Rád bych mu vzkázal, ať si sám na vlastní kůži zkusí alespoň na týden nastoupit do své vlastní fabriky, a to za finančních podmínek, jaké nabízí. Potom dokonale uvidí, jak jeho návrh vypadá v realitě a co by pro obyčejné lidi znamenal.