Vláda obnovila činnost NERV, má vyhodnotit opatření proti šíření covid-19

NERV by měl mít 15 členů, a to zástupců ekonomů i velkých firem. Ti budou v radě působit bez nároku na odměnu. Zároveň by se podle Havlíčka mohl rozšířit NERV ještě o ekonomku Ilonu Švihlíkovou, která by tak byla jedinou ženou v NERV. Podle ministra se má ale teprve vyjádřit, zda se členkou NERV stane. V současnosti je již v ekonomickém týmu Ústředního krizového štábu.

Členy obnovené NERV jsou jako zástupci podnikové sféry generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, šéf Komerční banky Jan Juchelka, šéf ČEZ Daniel Beneš, člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar, ředitel vnějších vztahů společnosti Coca-Cola Petr Jonák. Jako zástupce malých a středních podniků je tam prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Z ekonomů je členem rady hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, ekonom Jan Švejnar, profesor CERGE-EI a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Štěpán Jurajda, nebo Miroslav Zámečník, Lukáš Kovanda a Tomáš Sedláček. Členy NERV jsou jako zástupci moderních technologií předseda dozorčí rady O2 Ladislav Bartoníček nebo majitel Rockaway Capital Jakub Havrlant. V NERV bude i sociolog, a to Daniel Prokop z PAQ Research.

"Jsme přesvědčení, že jsou v radě všichni zástupci ekonomiky, které jsme tam potřebovali. Tento orgán musí být nezávislý," uvedl Havlíček. Činnost NERV bude v jeho gesci jako ministra průmyslu o obchodu.

Podle ministra bude NERV strategickým poradním orgánem vlády, zatímco nedávno vzniklé další týmy, například při Ústředním krizovém štábu vznikly na omezenou dobu. "Je třeba si uvědomit, že například tým pod Ústředním krizovém štábu bude fungovat nějakou omezenou dobu. Proto vznikl tento zastřešující tým (NERV). Nevzniká žádná konkurence, ale tým, který bude fungovat na dlouhodobé bázi," uvedl Havlíček.

Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj.