Vláda schválila příspěvek pro podnikatele, kterým uzavřela provozy

"O bonus mohou požádat podnikatelé, kterým jsme přímo usnesením vlády vypnuli podnikání a zamezili podnikat," uvedla ministryně. Další podmínkou o žádost je, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů. Žádosti bude možné podávat v době nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října na 30 dnů.

O příspěvek podle schváleného materiálu mohou požádat podnikatelé, tedy OSVČ nebo společníci malých s.r.o, jejichž činnost byla ze strany státu bezprostředně zasažena cestou přímých zákazů či omezení. Jde například o restaurace, bary nebo fitness centra. Podmínkou je ale podle Schillerové, že zároveň nečerpají podporu v rámci programu Antivirus.

Příspěvek mohou také získat podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech.

Žádost bude možné podat jako u předchozích příspěvků na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. O příspěvek mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Ministerstvo odhaduje, že opatření přijde veřejné finance na 3,9 miliardy korun, z toho dopad do státního rozpočtu bude 2,6 miliardy korun, na rozpočty obcí jedna miliarda korun a na rozpočty krajů 300 milionů korun.

Výpadek rozpočtu obcí nyní na rozdíl od léta nebude ministerstvo financí kompenzovat. Dopady předchozích příspěvků totiž byly podle Schillerové nižší než obcím poskytnuté kompenzace. "Obce tak na kompenzacích již obdržely o osm miliard korun více, což s velkou rezervou postačuje na pokrytí dopadu nyní navrhovaného zákona do obecních rozpočtů," uvedlo ministerstvo financí.

V rámci první vlny pandemie mohli o podporu žádat OSVČ a společníci malých firem, a to do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Pracovníci na dohodu pak mohou v rámci předchozích vládních opatření do 30. listopadu žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Do pondělí jim finanční správa vyplatila 120,4 milionu korun a evidovala 8828 žádostí.