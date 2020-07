Vlakem do ČR jezdí nejvíc Slováci, CzechTourism chce přilákat Rakušany

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vlak k cestě do České republiky ze sousedních zemí využívají nejčastěji Slováci, po železnici jich do ČR přijíždí 30 procent. Z Polska vlakem cestuje deset procent turistů. Němci a Rakušané železniční dopravu do ČR volí v sedmi procentech případů. Státní agentura CzechTourism se právě Rakušany snaží nalákat k návštěvě regionů vlakem. Připravila sérií článků o krajích do tamního časopisu BahnMax. ČTK to dnes řekl ředitel CzechTourismu Jan Herget.