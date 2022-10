Volkswagen by mohl začít se stavbou gigafactory ve třetím čtvrtletí 2024

— Autor: ČTK

Stavba továrny na výrobu baterií pro elektromobily koncernu Volkswagen by měla, v případě odsouhlasení projektu, začít na záložním armádním letišti Líně u Plzně ve třetím čtvrtletí roku 2024. Takzvaná gigafactory by pak měla zahájit výrobu v roce 2027. Po dnešním jednání pracovní skupiny na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) to ČTK řekl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.