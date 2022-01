Výdaje domácností za potraviny meziročně rostly o 8,5 procenta

V kategorii 'shopping' (nákupy bez oblečení a potravin) byl nárůst o 11,1 procenta. Srovnání celkových příjmů na účet ukázalo meziroční nárůst o 4,4 procenta. Současně s tím podle údajů Creditasu také velmi výrazně vzrostl objem peněz určený na úspory, a to o 37,2 procenta.

"Už v roce 2020 si dávali lidé stranou na horší časy poměrně značné objemy peněz, ale nárůst o 37,2 procenta je opravdu hodně výrazný. Peníze směřují jak do spořicích, tak do investičních nástrojů, jejichž role stále roste. A to navíc tato čísla nepokrývají lidi, kteří investovali formou přímého nákupu aktiv, jako jsou například nemovitosti nebo akcie,“ uvedl ředitel digitálního bankovnictví Creditasu Zdeněk Grossmann.

Agregovaná data odrážejí reálné výdaje více než 100.000 lidí z celé ČR. Zatímco statistici srovnávají cenu stále stejného spotřebního koše, kde má každé zboží svou váhu, data z bankovnictví Creditasu ukazují, o kolik více celkově lidé vydávají v jednotlivých kategoriích. U potravin může mít vedle inflace vliv i to, že lidé začali kupovat jiné zboží či jiné množství. U bydlení, což zahrnuje nájmy, poplatky a energie, jde nejspíš v drtivé většině o vliv růstu ceny těchto položek.

"Dramatický nárůst výdajů například za potraviny nemusí značit strmý růst jejich cen, jako spíše meziroční změnu v chování spotřebitelů. Pokud si tak například v roce 2021 Češi dopřávali kvalitnější stravu či chodili do lepších restaurací než o rok dříve, nemusí jít o nijak varovné signály, spíše naopak," řekl ČTK analytik Cyrrusu Vít Hradil. Znepokojující je ovšem podle něj vývoj v oddíle bydlení, kde minimálně část reportovaného zdražování skutečně vystihuje zesilující tlak na peněženky.

Systém banky automaticky řadí uskutečněné výdaje do kategorií. Díky tomu bylo možné srovnat ve vybraných kategoriích celkový objem plateb ve druhém pololetí roku 2021 se stejným obdobím roku 2020. Data byla také očištěna o faktor toho, že meziročně vzrostl počet klientů banky.

Rostoucí výdaje domácností potvrzují, respektive překonávají inflační očekávání, jež se ukázala v zářijovém průzkumu, který si nechala Creditas udělat od agentury Ipsos. V něm dvě třetiny respondentů uvedly, že očekávají v následujících pěti letech průměrnou inflaci nad třemi procenty, skoro polovina Čechů nad čtyřmi procenty..Meziroční inflace v lednu stoupne podle pracovního odhadu České národní banky zhruba na devět procent. Zároveň ale nelze úplně vyloučit, že počátkem letošního roku bude inflace po několik měsíců dosahovat i dvouciferných hodnot, tedy více než deset procent.