Výroba ve Škoda Auto se zastaví, zaměstnanci dostanou 70 procent platu

Podle plánů by měla odstávka trvat do 5. dubna do 22:00, zaměstnanci se tak na svá pracoviště vrátí v pondělí 6. dubna. Škoda Auto je v Česku stěžejní firmou, má subdodavatele z celé republiky. Podle Sdružení automobilového průmyslu představuje Škodovka pro mnoho českých dodavatelů pětinu až 30 procent jejich produkce.

"Naším hlavním cílem je udržet i v této složité době všechny zaměstnance na palubě. V současné chvíli nelze s jistotou předpovědět, jaké dopady bude tato krize na společnost mít, či jak dlouho potrvá," uvádí vedení automobilky v dopise. Firma nyní spolupracuje s dodavateli, aby bylo zajištěné plynulé zastavení výroby. Škoda financuje dopady současné situace z vlastních prostředků.

"Uvedené opatření je pro zaměstnance dobré a důležité zejména z hlediska udržení jejich zaměstnání i v době, kdy by jinak zaměstnavatel musel propouštět. Jsou pro ně zajištěny lepší finanční podmínky, než u podpory v nezaměstnanosti a v neposlední řadě má zaměstnanec šanci po odeznění všech důsledků koronavirové pandemie opět normálně za plnou mzdu pracovat," uvedl ve vlastním dopise zaměstnancům odborový předseda Jaroslav Povšík.

Odbory automobilky už v pondělí vyzvaly vedení firmy, aby přerušila výrobu na 14 dní a zaměstnance nechala doma v karanténě. Zastavení výroby Škodovky může ovlivnit i zaměstnanost v dodavatelských společnostech. Automobilka zaměstnává v Česku zhruba 34.000 lidí, dalších zhruba 3000 lidí pracuje ve Škodě prostřednictvím pracovních agentur.

Nejde o izolovaný krok, německý koncern Volkswagen, do nějž Škoda patří, uzavře kvůli koronaviru na dva až tři týdny své evropské závody.

Povšík ČTK v pondělí řekl, že se situace podepíše na zaměstnanosti. Firma podle něj například zastaví náborové kampaně, je možné, že současný nedostatek zaměstnanců se otočí do mírného přebytku. "Už Průmysl 4.0, elektromobilita, konektivita, všechny ty systémy už útočí na zaměstnanost. Toto to ještě akceleruje. Kdo si dneska koupí auto, když dealeři nemohou mít otevřeno?" řekl Povšík. Podle něj má ale firma záchytné systémy, aby byly dopady na zaměstnanost co nejmenší.

Vedení Škody dnes v dopise také uvedlo, že by měla být poskytnuta podpora ze strany vlády. "Škoda Auto společně s průmyslovými svazy vede jednání s vládou České republiky," píše firma v dopise zaměstnancům.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.