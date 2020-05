Vyšší ceny pro cizince, postižené nechceme. ČOI odhalila nárůst diskriminace

"Kvůli diskriminačnímu jednání uložila loni ČOI pravomocně 13 pokut v celkové výši 335.000 korun," sdělil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Inspekce v loňském roce uskutečnila 540 kontrol, podezření na některou z forem diskriminace tak představuje 4,1 procenta. "Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, bylo součástí kontrol rovněž i ověřování plnění dalších povinností prodávajících. Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v 233 případech, tj. 43,2 procenta," uvedl mluvčí.

Nejčastěji, ve 110 případech, zjistili inspektoři nedostatky v dodržování zásad poctivosti. V 82 případech prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb. Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a jiných právních předpisů bylo zjištěno v menší míře, dodal mluvčí.

V diskriminačním jednání vedle případů účtování vyšších cen cizincům byly například zaznamenány případy, kdy realitní makléřka odmítla pronájem bytu cizinci, handicapované spotřebitelce na invalidním vozíku nebyl umožněn vstup do provozovny nebo kdy restaurace neakceptovala přítomnost dětí do osmi let.

"Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace spotřebitele věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v roce 2020," uzavřel ředitel ČOI Mojmír Bezecný.